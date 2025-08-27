Heineken y Vodafone sellan una alianza para impulsar la digitalización de los bares

Heineken España y Vodafone han firmado una alianza estratégica para impulsar la competitividad y la modernización de los bares y restaurantes del país con soluciones avanzadas de conectividad, entretenimiento y digitalización. Los hosteleros podrán acceder a este servicio a través del equipo comercial de Heineken y su plataforma de ecommerce Eazle, que ya cuenta con 26.000 clientes activos.

En concreto accederán a conectividad de alta velocidad, herramientas digitales para la gestión del negocio, como sistemas de pedidos o reservas, y una oferta exclusiva de televisión con todo el fútbol y más de 50 canales de entretenimiento de primer nivel. Además, la colaboración contempla promociones y descuentos especiales en el futuro.

La cervecera asegura que con este acuerdo reafirma su compromiso con el sector y completa una propuesta de valor integral para sus clientes que también incluye financiación, asesoramiento de negocio, soluciones energéticas sostenibles y apoyo en mobiliario, consolidando su rol como un motor económico y social clave en España. Y a Vodafone le permitirá ofrecer una solución completa de conectividad, digitalización y TV con mayor capilaridad llegando a miles de bares y establecimientos hosteleros en todo el país.

Más conectados

Con una duración inicial de un año, el acuerdo convierte a Vodafone en socio tecnológico de referencia para los clientes hosteleros de Heineken en España. Ricardo Nuncio, director de Distribución y Ventas a Hostelería de Heineken España ha subrayado así que "queremos ser el mejor socio de negocio para los hosteleros, no solo ofreciendo una amplia variedad de soluciones, sino también ayudándolos a ser más rentables, mejorando su experiencia de compra y facilitándoles información para la toma de decisiones".

Según dice, "todo ello con el uso de IA, que les permite incrementar sus ventas. Este acuerdo con Vodafone refuerza nuestra propuesta de valor al incorporar soluciones tecnológicas pensadas para el día a día del bar". Por su parte, Alejandro Martínez, director del segmento de autónomos y Negocios de Vodafone España, señala que "gracias a esta colaboración, podemos llevar soluciones integrales a miles de bares en todo el país". Martínez destaca, además, que "este acuerdo va más allá de una alianza comercial, es una apuesta conjunta por la transformación digital del canal horeca en España. Queremos ser el socio tecnológico de confianza para bares y restaurantes, ayudándoles a atraer más clientes y así generar más negocio".