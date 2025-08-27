Vuelta al Cole: el programa Volveremos da impulso al comercio local con 2,7 millones en incentivos a la compra

El programa Volveremos en Zaragoza lanza la campaña de la Vuelta al Cole con 2,7 millones de euros, cifra con la que bate el récord presupuestario con el fin de incentivar las compras en el comercio local que las familias deben hacer para el regreso a las aulas.

El programa, que se ha reanudado este miércoles, cuenta con una dotación de 1,4 millones de euros por parte del Ayuntamiento de Zaragoza y de 1,3 millones de euros por el Gobierno de Aragón. Con esta cantidad, los miércoles y viernes, hasta agotarse el saldo, se podrá acumular el 20% del importe del ticket de las compras realizadas en toda la red de comercios adheridos a Volveremos, aunque no pertenezcan al sector de librerías y papelerías, sumando más de 2.300 negocios en Zaragoza.

Con motivo del arranque del programa, el consejero de Economía, Transformación Digital y Transparencia en el Ayuntamiento de Zaragoza, Carlos Gimeno, ha destacado "el impacto positivo que genera esta campaña justo en el momento en el que las familias, tras sus vacaciones, tienen que hacer frente a gastos específicos por el principio de curso, con una media de 500 euros en cada hogar".

Gimeno ha añadido que "nuestra misión es apoyar a los ciudadanos cuando afrontan estas compras y, a la vez, seguir reforzando los lazos con sus establecimientos de cercanía como un elemento troncal en la vertebración de la ciudad. En cada campaña se vuelve a demostrar su valor como herramienta de cohesión en todos los barrios, porque este beneficio se nota en la ciudad entera".

Ampliación presupuestaria

El programa Volveremos, que nació de la mano de la iniciativa municipal, se ha extendido por todo Aragón. El éxito que ha registrado ha propiciado que desde el Gobierno aragonés se vaya a acometer una ampliación presupuestaria por la que Zaragoza recibirá 1.532.000 euros de las arcas autonómicas de los que una parte ya se emplean para esta Vuelta al Cole.

Según explican desde el Ayuntamiento de Zaragoza, este incremento va a situar, por el momento, la dotación global en 7.800.000 euros para la ciudad, que se transformarán en el saldo anual más alto desde que se puso en marcha Volveremos. Además, supone un 11,5% más que 2024.

Una vez agotado el saldo de esta campaña especial que hoy comienza, los usuarios dispondrán todavía de más de 2.900.000 euros para las campañas puntuales hasta final de año y casi 800.000 euros en los monederos de los móviles.

Impacto en las ventas

El pasado mes de junio se puso en marcha la primera campaña de Volveremos correspondiente al ejercicio de 2025, registrándose casi 18 millones de euros en ventas durante los días en los que los usuarios pudieron acumular y redimir saldo.

Al comienzo de esta semana, el registro de este año supera ya los 20 millones de euros de facturación en la red de comercios de la ciudad. Estas jornadas del pasado mes de junio también registraron el pasado 11 de junio el día con el dato más alto de compras, alcanzando los 6,9 millones de euros en sólo una jornada.

Tras el estreno de este año, Volveremos ha generado ya más de 235.000.000 de euros en ventas desde su activación en 2020.