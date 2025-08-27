Amiblu Pipes Spain se adjudica el suministro de tuberías para modernizar regadíos en Huesca y Lérida

La empresa Amiblu Pipes Spain se ha adjudicado el suministro de 15 kilómetros de tuberías de Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio (PRFV) y accesorios para el proyecto de modernización integral de regadíos en los términos municipales de Fraga, en Huesca, y en Aitona y Serós, ambos en Lérida, y correspondientes a varias Comunidades de Regantes del Canal de Aragón y Cataluña Camarles.

Esta adjudicación consistirá en el suministro por parte de Amiblu de los 15 kilómetros de tuberías PRFV, de diámetro a partir de 500 milímetros y hasta 1.200, accesorios y piezas especiales. Actualmente, la compañía ya ha empezado a suministrar el material y está previsto que la obra acabe a finales de año.

Los trabajos se centrarán en sustituir la red actual de acequias de tierra y hormigón por un sistema de riego de tuberías PRFV a presión para que los regantes puedan distribuir el agua sin necesidad de bombeo y sin que se produzcan pérdidas.

Una finalidad por la que se ha optado por las tuberías de PRFV por sus ventajas para el riego en relación con las tuberías de materiales tradicionales, como el hormigón o el acero. En concreto, según explican desde la compañía, tienen una vida útil muy duradera, son más respetuosas con el medio ambiente por su impacto en CO2 tres veces inferior, y son más ligeras, fáciles de transportar y manipular. También son más eficientes energéticamente, al suponer un ahorro en el consumo de energía de casi un 30%. Además, ofrecen un excelente comportamiento hidráulico, con unos bajos costes de instalación y mantenimiento y ausencia de corrosión.

La obra se engloba dentro del proyecto de mejora en el aprovechamiento de agua y ahorro de energía para las Comunidades de Regantes de Vincamet-Vilaró, Litera-Persio, Serós, Litera-Vincamet y Serrabrisa-Montfred.

Las obras están promovidas por la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias SA (SEIASA) y ejecutadas por Acsa Sorigué. El proyecto cuenta con un presupuesto global de 20,7 millones de euros y está financiado por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

Otros proyectos

Amiblu ha participado en otros proyectos de regadío como es el caso del Canal del Flumen, en Huesca, que es la mayor adjudicación en modernización y transformación de regadíos de la historia de Amiblu.

También participa en la obra del Sifón del Cardiel –Sectores VI, VII y XVII de la zona regable de Monegros II en Fraga y Ballobar (Aragón)– adjudicada en noviembre de 2023 y el proyecto del Sifón del Bronco, en la Margen Derecha del Río Alagón, Montehermoso (Cáceres), con el suministro de dos tuberías PRFV de 344 metros de longitud cada una y un DN de 3.000 milímetros, el mayor diámetro de PRFV fabricado hasta la fecha para una obra de regadío.

