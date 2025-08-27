Arranca la campaña del mango: 35.000 toneladas y más dinero para promoción

Arranca la campaña de recogida del mango, que este año podría alcanzar en Andalucía las 35.000 toneladas, según los aforos de la Junta, tras alrededor de un lustro con cifras muy inferiores por la sequía. El año pasado no se alcanzaron las 20.000 toneladas. La cosecha , que ahora da sus primeros pasos se prolongará hasta entrado noviembre, escalonada según variedades, y muy concentrada en la Axarquía malagueña (principal zona productora) y la Costa Tropical granadina, con unas 5.000 hectáreas de superficie cultivada.

Además de por el incremento de producción, la campaña viene marcada por la publicación este mes de agosto de la extensión norma para el mango y el aguacate por la que se extiende el acuerdo de la Organización Interprofesional del Aguacate y el Mango (OIAM) al conjunto del sector: la Orden establece una aportación económica obligatoria de 0,01 euro por kilogramo para la producción y 0,01 euro por kilogramo para la comercialización de aguacate y mango producido en España.

El dinero permitirá impulsar actividades de promoción del consumo de aguacate y mango (45-55%), mejorar la información y el conocimiento del sector y sus productos (30-40%), así como financiar programas de I+D+i orientados a fortalecer la competitividad y sostenibilidad del sector subtropical (2-5%).

Mano de obra

El sector está demandando mano de obra de forma intensiva. Además de la necesaria para las labores de recolección, la cooperativa Trops, con sede en Vélez-Málaga y principal productor de mango en España, ha abierto un proceso de selección para contratar a 200 personas destinadas a labores de envasado durante la campaña que comienza en septiembre.

La contratación se gestiona a través de la empresa Tuett, que recepcionará las solicitudes. Los nuevos empleados trabajarán con contrato a jornada completa, de lunes a sábado, en turnos de mañana (7.00 a 14.10 horas) o tarde (14.30 a 21.50 horas), con media hora de descanso. La retribución se fija en 9,08 euros/hora, según el convenio del sector, y no se requiere experiencia previa.