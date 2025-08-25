El 83% de los españoles afirma que disponer de agua cómoda en casa anima a hidratarse más, según un estudio de Aquaservice

El hogar no es solo un refugio físico, es también el lugar donde se gesta gran parte del bienestar emocional. Así lo confirma el estudio sobre "Hábitos de los españoles para Crear Hogar", realizado por Aquaservice en colaboración con IPSOS Digital. Según los datos, el 74% de los españoles afirma que el entorno del hogar influye directamente en su estado de ánimo, y un 80% considera que una correcta hidratación mejora su energía, concentración y bienestar general.

En este contexto, Aquaservice —líder en distribución de agua embotellada con dispensador en España y Portugal— ha organizado un encuentro en Madrid en el que han participado Nuria Roca, embajadora de la marca, y Margarita Baselga, directora de Marketing y Comunicación de la compañía. La cita ha servido para poner el foco en los pequeños gestos que mejoran la calidad de vida en casa, como disponer de agua fresca sin esfuerzo.

La jornada se enmarca en la campaña "Comodoñas y Comodones", iniciada en 2024, que reivindica la comodidad como un nuevo lujo cotidiano, y que en esta segunda fase continúa posicionando a Aquaservice como un aliado para quienes buscan confort,sostenibilidad y bienestar en su día a día.

Hidratación cómoda: beber más sin darte cuenta

Durante su intervención, Nuria Roca compartió su experiencia personal con la marca: "Llevo nueve años usando Aquaservice en casa, y para mí es sinónimo de bienestar. Tener agua fresca al volver de caminar, o poder hacerte una infusión al instante, son pequeños gestos que hacen la vida más fácil. Esa comodidad también es una forma de cuidarse".

El estudio revela que el 83% de los españoles afirma que tener un dispensador en casa les anima a consumir más agua. Además, un 94% reconoce que bebe más agua en casa, especialmente desde la implantación del teletrabajo. En ese sentido, Roca subrayó que: "Beber agua parece algo mínimo, pero tiene un efecto enorme en cómo te sientes. Te ayuda a mantener la claridad mental y a estar fresco, en todos los sentidos".

Comodidad y sostenibilidad, ejes del modelo Aquaservice

Por su parte, Margarita Baselga explicó el porqué del enfoque de la campaña: "Detectamos que el gran valor que nuestros clientes destacan es la comodidad. Por eso, decidimos centrar nuestra comunicación en visibilizar cómo Aquaservice facilita la vida diaria. Que más personas descubran que tener un dispensador en casa es una forma fácil de cuidarse". Frente al agua del grifo, Baselga remarcó que el valor añadido está en la experiencia: "Además de la calidad del agua, el dispensador te da agua fría y caliente al instante, sin ocupar espacio en la nevera ni tener que preocuparte por reponer botellas. Es un plus de funcionalidad que se traduce en bienestar".

Este tipo de soluciones no solo mejoran los hábitos de hidratación, sino que se integran estéticamente en el entorno del hogar. Según el estudio, los elementos más valorados para crear un espacio cómodo en casa son la luz natural (61%), una buena temperatura (57%) y el orden (56%). Elementos que, junto con una hidratación accesible contribuyen al confort físico y emocional.

Un hogar que cuida y conecta

El hogar también se refuerza como espacio de conexión. El 81% de los españoles comparte momentos de calidad en familia varias veces por semana, y el 73% considera prioritario hidratar a su familia con productos de calidad.

En palabras de Roca: "A veces pensamos en el cuidado como algo individual, pero también se da en compañía: cuando compartes una comida, cuando brindas con agua por una buena noticia… Son gestos sencillos que marcan la diferencia en cómo nos sentimos en casa".

Compromiso con un futuro sostenible

Más allá del confort, el estudio muestra una creciente sensibilidad hacia el medioambiente. El 62% de los encuestados da importancia a la reutilización de envases y a la economía circular, y el 57% prefiere marcas comprometidas con el entorno. En este contexto, el modelo de servicio de Aquaservice —basado en distribución circular, cero residuos y neutralidad en carbono— se posiciona como una opción responsable para un consumo consciente y práctico a la vez.

"Estos datos reflejan que el bienestar no está reñido con la sostenibilidad. De hecho, van de la mano. En Aquaservice trabajamos para que cada vez más personas puedan vivir de forma más cómoda y sostenible al mismo tiempo", concluyó Baselga.