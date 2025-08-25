Nace el mayor fabricante de café del mundo: el dueño de Green Mountain compra Marcilla, Saimaza y L'Or por 15.700 millones

Nace un nuevo gigante mundial del café. La compañía de bebidas estadounidense Keurig Dr Pepper, que es propietario de marcas como Green Mountain y distribuye, entre otras, Lavazza, ha adquirido JDE Peet's, matriz de la histórica marca neerlandesa Douwe Egberts y propietaria también de enseñas como Marcilla, Saimaza, L'Or, Senseo o Hornimans, entre otras. Es una operación que se eleva a 15.700 millones de euros.

En Países Bajos, JDE Peet's cotiza en el índice Midkap de Ámsterdam, con una valoración de cerca de 13.000 millones de euros, mientras que Keurig Dr Pepper triplica ese valor en mercado, alcanzando unos 43.000 millones de euros. La empresa estadounidense explicó que, una vez cerrada la compra, planea separar su negocio de refrescos de la división de café, creando dos compañías que cotizarán de manera independiente en Estados Unidos. Por un lado quedará así Beverage Co, especializada en bebidas refrescantes y que seguirá gestionando marcas como Dr Pepper, 7UP y Schweppes; y, por el otro, Global Coffee Co, dedicada exclusivamente al café y que se convertirá en la mayor del mundo en este sector.

Global Coffee Co., con aproximadamente 16.000 millones de dólares (13.649 millones de euros) en ventas netas anuales combinadas, será la mayor empresa de café especializada en este sector del mundo. La nueva empresa tendrá presencia en más de 100 países, incluyendo 40 donde ocupa el primer o segundo puesto en ventas. Y en la misma línea, Beverage Co., con más de 11.000 millones de dólares (9.384 millones de euros) en ventas netas anuales, será un competidor a gran escala en el mercado norteamericano de bebidas refrescantes.

Esta operación se produce en un contexto de subidas del precio del café, que en el último año ha repuntado debido a cosechas fallidas en Brasil y a una demanda global en constante aumento, especialmente en Asia. JDE Peet's protagonizó además este año tensiones con supermercados neerlandeses por el encarecimiento del producto, lo que provocó desabastecimiento temporal de café Douwe Egberts en los lineales. Por el momento, se desconoce qué impacto tendrá la compra en los precios del café, aunque la fusión consolida la posición de la compañía en un mercado que mueve cerca de 400.000 millones de euros.

Financiación

La transacción se financiará mediante una combinación de nueva deuda sénior no garantizada y subordinada júnior, y efectivo disponible. KDP espera mantener su calificación crediticia de grado de inversión, y Beverage Co. y Global Coffee Co. también se comprometerán a mantener perfiles crediticios de grado de inversión tras la separación. "El anuncio de hoy marca un momento de transformación en la industria de las bebidas, ya que nos basamos en el legado disruptivo de KDP con la creación de dos empresas exitosas, incluyendo un nuevo líder mundial en café", declaró Tim Cofer, consejero delegado de KDP.

"Esta transacción, altamente complementaria, generará una prima atractiva para nuestros accionistas y creará atractivas oportunidades de crecimiento futuro para nuestros empleados, clientes y otras partes interesadas", indicó, por su parte, Rafa Oliveira, consejero delegado de JDE Peet's.