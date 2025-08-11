Bruselas aprueba la compra de Just Eat por Prosus con condiciones

El pasado febrero, la compañía holandesa, Nasper, revolucionaba el sector del delivery con una operación de contundencia. A través de su subsidiaria Prosus compraba Just Eat Takeaway.com por 4.300 millones de dólares (unos 4.100 millones de euros). Una de las mayores operaciones de la compañía inversora hasta la fecha. El Ejecutivo comunitario ha dado luz verde este lunes a la transacción pero sujeta a condiciones, como que Prosus reduzca su participación la firma competidora de comida a domicilio, Delivery Hero.

Bruselas tiene cierta preocupación porque la compañía holandesa es, también, dueña de una pequeña participación en la empresa de entrega de comida a domicilio, Delivery Hero, al tiempo que pretende adquirir su competidora Just Eat. En su investigación, el Ejecutivo comunitario advertía de los riesgos de que disminuyan los incentivos para que ambas empresas compitan entre sí y la posibilidad de que pongan en práctica estrategias coordinadas.

Bruselas está preocupada porque la correlación de adquisiciones podría provocar que Just Eat tenga menos incentivos para competir con Delivery Hero en los cinco países en los que ambos operan. Las dos compañías, juntas, serían, con diferencia, los principales operadores tanto en esos países como en la UE.

Además, la Comisión Europea teme que ambas empresas de delivery coordinen tácticas, lo que podría elevar los precios o impedir la entrada de empresas en estos mercados.

En esta coyuntura, Prosus se ha ofrecido a reducir significativamente su participación en Delivery Hero, por debajo de un porcentaje concreto en los próximos doce meses. A ello se sumarían otros compromisos que aseguren que la firma holandesa no puede influir en las decisiones estratégicas y comerciales de Delivery Hero,

Además, la firma holandesa debe comprometerse a no ejercer el derecho a voto que le corresponde por la participación que aún tiene en Delivery Hero. Tampoco podrá ser recomendada, propuesta o aprobada ninguna persona vinculada a Nasper para el equipo ejecutivo o de supervisión de Delivery Hero y la participación de la firma holandesa en esta firma no podrá superar un determinado porcentaje.

Bruselas ha concluido que si se emprenden estas acciones, la operación no supondrá ningún problema de competencia. La decisión de autorizar esta operación está vinculada al pleno cumplimiento de los compromiso

La firma Just Eat Takeaway.com es una de las principales plataformas de reparto de comida a domicilio del mercado comunitario. Por su parte, Prosus es el brazo inversor de Napster, firma a través de la cual participa en diversas compañías. Y cabe recordar que también es dueña de una participación pequeña en uno de los competidores de Just Eat, Delivery Hero. Ambas firmas operan en la entrega de comida a domicilio en Austria, Bulgaria, Italia, Polonia y España.