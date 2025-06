Todos los terneros deberán llevar un crotal electrónico para garantizar la trazabilidad

Nuevas medidas para el sector ganadero, en concreto, para el del vacuno, pero que no gustan a todo el sector. A partir de hoy será necesario que todos los terneros que nazcan en España lleven un crotal electrónico con el fin de ofrecer más garantías y una mayor trazabilidad.

Es la nueva medida contemplada en el Real Decreto 787/2023 y que, ahora, ya está vigente, pero que no gusta a todo el sector ganadero. Es el caso de la organización agriara COAG, desde la que se ha rechaza esta iniciativa con considerar que este crotal electrónico no aporta en realidad más garantías ni una mayor trazabilidad que el crotal tradicional.

Un motivo por el que se pide al Ministerio de Agricultura la retirada de esta medida que, además, es más exigente que lo que se pide en Bruselas. Pero no es el único problema que se alega en el sector. "La identificación electrónica no aporta más garantías adicionales, pero sí más burocracia", afirma el aragonés Joaquín Gargallo, miembro de UAGA-COAG y responsable del sector de vacuno en COAG, quien añade que su puesta en marcha también supone "más dependencia tecnológica y un coste adicional que el ganadero no puede asumir".

La organización agraria también señala que el Reglamento Delegado (UE) 2019/2035 no impone esta obligación a nivel comunitario. En concreto, y de acuerdo con los datos de la Comisión Europea, sólo cinco países han establecido de manera obligatoria la identificación electrónica en todo su territorio.

"Pedimos coherencia y sensatez", añade Gargallo, quien pide además que las normas en España se ajusten a las verdaderas obligaciones europeas, evitando poner cargas innecesarias al sector que suponen asumir más costes "sin sentido".

Y es que los costes para el ganadero aumentan tanto en crotales electrónicos como en sus duplicados, aparte de conllevar la paralización de movimientos de animales que pierdan el crotal electrónico hasta que sea sustituido. Una situación que es a su vez una desventaja competitiva frente a animales importados que no tienen esta obligación.

"La trazabilidad ya está garantizada con el sistema actual de identificación convencional", incide, tras señalar que es además una decisión que se ha tomado sin consenso por parte del Ministerio de Agricultura y sin planificación, "priorizando los intereses de otros actores de la cadena de valor del vacuno que sí demandaban el crotal electrónico para facilitar su labor".

Para la organización agraria es necesaria la eliminación de esta obligación para el vacuno por lo que van a insistir en su retirada, además de demandar que se respete el principio de proporcionalidad y viabilidad que se recoge en la normativa europea. "La simplificación administrativa debería ser real y no impostada", ha concluido el responsable de vacuno de COAG.