Esta es la cadena para 'manitas' de origen malayo que abrirá 275 tiendas en España en cinco años

La multinacional de origen malayo MR. D.I.Y., especializada en tiendas de productos de bricolaje y para el hogar a precios bajos, planea alcanzar las 300 tiendas en España en 2030, con el foco puesto en los centros comerciales.

Desde su llegada a España en 2022, MR. D.I.Y. (Do It Yourself) ha logrado consolidar una red de más de 25 establecimientos en nuestro país, aunque la compañía ha decidido ahora impulsar su expansión a través de un nuevo modelo de tienda diseñado para mejorar la experiencia de compra y captar a un público masivo.

El nuevo concepto de tienda, ya implementado en centros comerciales como Megapark y Zubiarte (Bilbao) o Parque Corredor (Torrejón de Ardoz), presentan un diseño moderno e inspirador con fachada en tonos naturales y madera, estanterías más bajas para facilitar la visibilidad y el tránsito de los clientes, además de una nueva estructura de cajas, iluminación más brillante y un entorno más acogedor que han conseguido multiplicar por cinco las ventas respecto a sus tiendas tradicionales.

Desde la compañía recuerdan que este nuevo formato de tienda estrenado en España será el que la marca implantará en el resto del mercado europeo a partir de ahora. Asimismo, apuntan que la nueva estrategia de crecimiento de la enseña para los próximos años se basa en una experiencia de compra mejorada, un surtido de productos adaptados a la demanda local, campañas estacionales relevantes y eficaces, y acciones de marketing interactivas y visualmente impactantes.

MR. D.I.Y., originaria de Malasia y con más de 4.300 tiendas en 13 países, recibe más de 1.000 millones de visitas al año. "Queremos estar presentes en todas las ciudades del país, aportando valor a las familias con una oferta insuperable en precio y variedad. Estamos construyendo la próxima marca icónica del retail en España", señalan desde la compañía.