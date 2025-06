La Denominación de Origen Cigales califica la añada de 2024 de excelente

La Denominación de Origen Cigales ha calificado la Añada 2024 como "Excelente" por segundo año consecutivo. Este resultado se determinó tras la cata realizada a ciegas por 9 profesionales, que puntuaron 10 muestras representativas de la cosecha a examen, concretamente un blanco, seis rosados y tres tintos.

El vicepresidente primero de la Diputación Provincial de Valladolid, Víctor Alonso Monge, fue el encargado de comunicar el veredicto acompañado por el presidente del CRDO Cigales, Pablo Sáez Alonso-Muñumer, que felicitó a las bodegas y viticultores por el resultado obtenido, animándoles a continuar con el trabajo que realizan por elaborar vinos de gran calidad.

El QBO de la Diputación Provincial de Valladolid fue el escenario para realizar el análisis de los vinos a través del panel de cata formado por Alejandro González, director técnico de la DO Ribera del Duero, Jesús Díaz de Iscar, director técnico de la DO Rueda, Santiago Castro, director técnico de la DO Toro, el presidente y secretaria de la DO León, Rafael Blanco y María Villoslada, Ana Sierra, técnico de Urcacyl, los prescriptores Javier Perez Andrés y Rafael Tovar y contamos también con la presencia de la anterior directora técnica de la DO Cigales, Águeda del Val.

Antes de la notificación del resultado, tuvo lugar un pleno extraordinario que ratificó la ponderación de las valoraciones recogidas en las fichas de cata, considerando la representatividad de cada vino en relación con el total de litros de vino elaborado. La campaña de 2024 fue un 21 % más corta que el año anterior. En concreto, las bodegas recogieron 6.108.949 kilos de uva. La parte positiva de la campaña fue el buen estado sanitario del fruto y los buenos parámetros recogidos por los enólogos para la elaboración de sus vinos que se ha corroborado con el resultado de la calificación.