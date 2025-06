El sector del porcino alcanza unas ventas récord de 25.000 millones de euros y se afianza como primer exportador de Europa

El sector del porcino bate récord y alcanza una facturación de 25.000 millones, un 8,6% más en el último año tras crecer casi un 1% en volumen, hasta superar las 4,92 millones de toneladas, y facturar 25.000 millones de euros, lo que supone un 8,6% más. El director adjunto y de internacional de la Interprofesional del Porcino de Capa Blanca (Interporc), Daniel de Miguel, ha explicado hoy en una presentación ante los medios que el último ejercicio ha sido un año de "resistencia, adaptación y avance" en un contexto, que pese a todo, "no ha sido fácil" debido a la inflación y la inestabilidad geopolítica.

"Se ha mantenido la producción, mantenemos las exportaciones en niveles altos, mejoramos el perfil de las exportaciones y lo más importante es que se ha aumentado el consumo interno", ha asegurado. De acuerdo con los datos de Interporc, España se mantiene como segundo exportador mundial y primero de la Unión Europea, con un total de 2,72 millones de toneladas exportadas en el último ejercicio, por un valor de 8.784 millones de euros. Son unas cifras que, de acuerdo con la Interprofesional, refrendan la estrategia adoptada de priorizar el valor frente al volumen. De Miguel ha explicado que "vendemos ligeramente menos cantidad, pero con mayor valor añadido, lo cual constituye una estrategia inteligente y sostenible". El porcino representa ya el 85% de las exportaciones cárnicas españolas, el 17% de la industria alimentaria y el 2,2% del total nacional. Además, el saldo comercial positivo del sector, 8.100 millones de euros, está solo por detrás del sector del automóvil.

El sector está pendiente ahora de lo que pueda pasar tanto en Estados Unidos como en China. En el primer caso a raíz de los aranceles anunciados por el presidente Donald Trump y el segundo por la investigación antidumping abierta en 2024. "Se va a cumplir un año y se ha aportado la documentación requerida por las autoridades chinas, pero aún no se ha dictaminado nada, no se escucha ningún rumor y el proceso está ahí. No sabemos el desenlace, pero somos optimistas", ha asegurado el director adjunto de Interporc respecto a la situación en el país asiático.

Una de las noticias más significativas del año ha sido igualmente la consolidación del repunte del consumo interior de carne y elaborados de cerdo iniciada en 2023, hasta situarse en 816.500 toneladas, con un crecimiento del 2,84%, y un gasto total de 7.707 millones de euros , un 5,6% más. Para De Miguel, estos datos reflejan que "el consumidor valora la carne de cerdo como una opción sana, sabrosa y con excelente relación calidad-precio, que destaca también por su versatilidad y comodidad en la cocina".