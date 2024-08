El dueño de Temu, Colin Huang, se convierte en el chino más rico del mundo

El fundador de la emergente firma de comercio electrónico china Pinduoduo, operadora de la plataforma Temu, Colin Huang (también conocido como Huang Zheng), es el hombre más rico de China, según el Índice de Millonarios de Bloomberg.

Con una fortuna de 48.600 millones de dólares (44.500 millones de euros), Huang ha superado a Zhong Shanshan, el magnate del agua embotellada, que ocupaba el primer lugar desde abril de 2021, según el medio.

El pasado marzo Huang ya fue identificado por Hurun Report, conocida como la versión china de la revista estadounidense Forbes, como el empresario tecnológico más rico de China, superando así a Pony Ma, de Tencent, y a Zhang Yiming, de Bytedance, empresa dueña de TikTok.

Huang fundó en 2015 Pinduoduo, una plataforma de comercio electrónico conocida en el país asiático por sus productos a precios muy bajos y grandes promociones.

En 2022 Pinduoduo comenzó su expansión internacional bajo la marca Temu, que, según la prensa local, llevó a cabo ventas por 20.000 millones de dólares en la primera mitad de 2024 -superando la cifra del año pasado al completo, de unos 18.000 millones-.

Temu ha ampliado rápidamente su presencia a 75 países tras su lanzamiento en septiembre de 2022, y compite contra rivales chinas como Shein, TikTok Shop o la rama internacional de Alibaba, AliExpress, dándose a conocer por sus ofertas de productos con precios muy bajos.

Temu se enfrenta en la actualidad al escrutinio de las autoridades de la Unión Europea (UE) o Estados Unidos, que se están planteando imponer tasas aduaneras a este tipo de plataformas chinas que venden a precios bajos.

De albañil a multimillonario: así es Zhong Shanshan

El empresario Zhong Shanshan construyó su fortuna empezando desde abajo. Primero como albañil y carpintero, después como reportero de un periódico local y más tarde como vendedor de licores. Todo esto le llegó en una etapa oscura en la que perdió a sus padres a manos de la policía, lo que le hizo abandonar los estudios cuando tan solo cursaba sexto grado.

Sin embargo, Shanshan fue creciendo exponencialmente en el mundo de los negocios gracias a dos apuestas que siguen dando sus frutos a día de hoy. Una de ellas nació en 1991 con el nombre de Wantai Biological Pharmacy Enterprise. Fundada en un principio como un pequeño laboratorio, esta compañía se ha convertido en uno de los fabricantes chinos de vacunas más grandes e influyentes.

Pero fue la pandemia la que catapultó a Shanshan, aún más, en su escalada entre los más ricos, gracias a la fabricación de test rápidos de antígenos (en marzo de 2021 había vendido 10 millones de pruebas) y vacunas anticovid intranasales. Como otros muchos, Shanshan decidió invertir en este nicho tan prometedor, convirtiendo su ascenso en una de las acumulaciones de riqueza más rápidas de la historia, según Bloomberg.

Su segunda apuesta, su niña bonita, fue la llamada Nongfu Spring, que nació en 1996. Por aquel entonces, este empresario lanzó al mercado su primer producto de agua embotellada (conocida por su tapón rojo, como se puede observar en la imagen) en 1997, que con el paso de los años se ha convertido en el mayor productor de agua embotellada de China, y uno de los tres más grandes productos de zumo embotellado.

Al igual que otros inversores de éxito como Warren Buffett o Paul Getty, Zhong Shanshan también destaca por llevar una vida austera y discreta. Discreto y de perfil bajo, este empresario se caracteriza por sus escasas apariciones públicas y su alergia a las entrevistas. "No me gusta el contacto con la gente ni los banquetes en los que se bebe" (cualquier otra cosa que no sea agua), reconoció Zhong Shanshan en una entrevista con la prensa china.

Además, Shanshan, que no está involucrado en la política ni con grupos empresariales, se autodenomina un "lobo solitario". "Soy una persona solitaria. No me importa lo que hagan o piensen otros empresarios. No tengo por costumbre halagar a los demás", confesó.