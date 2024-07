Andrés Iniesta relanza Capitten, la marca de zapatillas y ropa que presentó en Japón hace dos años

El futbolista Andrés Iniesta lanzaba en Japón, en septiembre de 2022, Capitten como su propia marca de ropa deportiva y zapatillas inspirada en modelos de la década de los 80 y diseñados por el propio jugador.

La presentación de Capitten se hizo por todo lo alto en el Estadio Nacional de Tokio, y el albaceteño reseñó que "es una marca donde lo que intento e intentamos transmitir es lo que he aprendido y estoy aprendiendo durante toda mi carrera". Es decir, "la forma de entender el fútbol y la vida, en cuanto a todos los valores de la humildad, sacrificio, trabajo duro y la ambición".

Todo eso quería plasmar Andrés Iniesta en los productos de su nueva marca, que debutó en el mercado japonés con una línea de botas de fútbol ochenteras, diseñadas por Iniesta junto con el artesano japonés Shimpei Inoue, que lleva mcerca de 30 años creando botas de fútbol para algunos de los mejores futbolistas del planeta.

Camiseta conmemorativa de los 1.000 partidos de Iniesta, diseñada por el propio futbolista

Los precios de estas botas futboleras están entre los 160 y los 200 euros, aunque la firma también contó con el modelo de edición limitada Capitten One 888, firmado por Iniesta y de los que se pusieron a la venta en Japón únicamente 888 pares a un precio de 550 dólares.

Andrés Iniesta trataba en 2022 de crear nuevas personas 'Capitten', clientes potenciales comprometidos con la marca, porque, al parecer, "un capitten piensa que el trabajo duro siempre vale la pena" y "siempre" ha de estar "comprometido con los valores propios". Todo esto basándose en que "Capitten se trata de un equipo" y que "un Capitten es alguien apasionado que inspira el respeto de sus compañeros".

El artesano japonés Shimpei Inoue

La marca Capitten confecciona productos para mujeres, hombres y niños. En un primer momento, hace casi dos años, los artículos de Capitten solo se vendían en Japón, pero ahora, Iniesta, que ya anunció entonces su intención de poner la marca en otros mercados, ha decidido lanzarla en Europa y en el mundo, comenzando por España.

Presentación en España

Iniesta, que a sus 40 años sigue jugando al fútbol, pero ahora lejos del Vissel Kobe japonés -donde estuvo de 2018 a 2023-, en el Emirates Club de la UAE Pro League de los Emiratos Árabes Unidos, se ha propuesto relanzar en todo el mundo la marca Capitten como uno de sus proyectos más ambiciosos.

El exjugador del Barcelona y de la selección española, que nos hizo campeones del mundo en 2010 con su gol en la prórroga de la final del Mundial ante Países Bajos, presentó Capitten en España en las oficinas de la compañía NSN de la ciudad de Barcelona.

Unas botas de fútbol Capitten

El manchego recalcó en el acto que en los productos Capitten reseñan todo lo que ha aprendido en sus equipos y en la selección y la importancia de ser un buen 'capitán' que toma deciciones, asume responsabilidades, confronta dificultades y lidera el juego hacia la victoria con su "esfuerzo", que es lo más importante en el fútbol, a su juicio, y por eso Capitten refleja los valores del balompié.

Iniesta recordó que la marca está destinada a todos los públicos y tiene artículos de ropa, pero su gran especialidad son las botas de fútbol, que alcanzan su culmen con el modelo Capitten One Pro, cuya parte superior está hecha de piel de canguro de alta calidad que se adapta a cada tipo de pie y maximiza la sensibilidad al toque del balón, además de ayudar a controlarlo.

La suela es de resina TPA de fabricación alemana para la base y de resina TPU para el taco, y es exclusiva de Capitten. La punta del taco es más delgada para aumentar el agarre al terreno y, como el resto de modelos, está inspirada en las botas de los años 80, cuando comenzaron "a florecer los valores del fútbol moderno".

Está botas y el resto de productos Capitten y Capitten One están ya a la venta en Europa y pueden comprarse a través de la página web de la marca.

Mikakus, su otra marca de zapatillas

La tienda Mikakus inaugurada por Iniesta en Kobe

Poco después de fichar por el Vissel Kove nipón en 2018 e instalarse en Japón, Andrés Iniesta abrió en el país asiático, en noviembre de 2019 y con la ayuda de varios socios, su primera tienda de zapatillas Mikakus, marca que ya operaba en internet para el mercado japonés desde un año antes.

Iniesta inauguró la primera tienda Mikakus, que se centra en las zapatillas, en el barrio de Sannomiya de la ciudad japonesa de Kobe, y allí se dieron cita algunos amigos del albaceteño, como David Villa, compañero en el Vissel Kobe y que esa misma semañana había anunciado su retirada de los terrenos de juego.

Iniesta con sus zapatillas Mikakus

Mikakus comenzó muy fuerte en internet y en su primer año cumplió el objetivo de ofrecer sus productos "en 35 países", comenzando por Japón y siguiendo por España, también a través de espacios en tiendas multimarca.

La firma continúa su andadura, ahora con la 'competencia' de otra de las firmas de Iniesta, Capitten. De Mikakus han destacado hasta el momento productos como los de la colección RR4 de Anna Ortiz o el modelo diseñado junto con el DJ barcelonés Paco Osuna.

Las maltrechas Bodegas Iniesta

Entre los negocios de Andrés Iniesta destaca el que emprendió hace años en su pueblo, Fuentealbilla, que se encuentra en la comarca albaceteña de La Manchuela, zona de gran tradición viticultora, y que no ha acabado de despegar nunca. Es más, es un amplio negocio que tiene mucho de sentimental por aquello de emprenderlo en su pueblo y con un producto local de la importancia del vino, pero lo cierto es que Bodegas Iniesta le ha dado a Andrés hasta ahora más disgustos que satisfacciones.

El futbolista constituyó en 2010 la sociedad Bodegas Iniesta como un negocio familiar y tras fichar por el Vissel Kobe comenzó a vender sus vinos también en Japón.

La fachada de Bodegas Iniesta, ahora Bodega Andrés Iniesta

La empresa no levantaba cabeza pese a haber llegado a crecer en facturación hasta un 42% en 2021, reducir personal, contener gastos e incluso ofrecer productos rebajados al 50%. Tampoco funcionaron iniciativas como la visita de público a las bodegas o el aojamiento en una casa rural junto a los viñedos.

Así, después de 14 años acumulando pérdidas, que llegaban a cerca de 4 millones y medio de euros en 2023, Iniesta anunció entonces su intención de relanzar Bodegas Iniesta con nuevas inversiones.

Barricas en las bodegas de Andrés Iniesta

El ahora futbolista del Emirates FC de los Emiratos Árabes Unidos, invirtió hace ahora un año 6 millones de euros en su bodega para tratar de rescatar a la empresa y sacarla de las pérdidas.

Esta sociedad limitada fue constituida a finales de 2009 y se abrió al público un año después. Andrés Iniesta invirtió inicialmente 7,5 millones de euros en esta bodega que prodice vinos tintos, rosados, blancos y espumosos bajo la denominación de origen Manchuela.

Bodegas Iniesta es una apuesta personal de la familia del futbolista que no quieren bajo ningún concepto que desaparezca, aunque los precedentes son malos. La inversión de 6 millones a primeros de agosto de 2023 dejaba el capital de la empresa en 13,36 millones.

Andrés Iniesta sirviendo uno de sus caldos

La familia de Iniesta, concretamente su padre, José Antonio, plantó 10 héctáreas de viñedos en la década de los 90. La bodega familiar ha cambiado de nombre y se llama ahora Bodega Andrés Iniesta y cuenta ahora con 300 hectáreas de viñedos en el entorno de Fuentealbilla.

Más negocios

Andrés Iniesta también fue desde 2011 el máximo accionista del Albacete Balompié, club del que saltó al Barcelona siendo un niño, aunque en 2017 se desligó de la entidad manchega. Skyline International, grupo dedicado a la actividad bancaria, aseguradora, inmobiliaria y turística con sede en el Líbano, es desde entonces el máximo accionista del Albacete Balompié. El grupo, en todo caso, se considera catarí y pretende desarrollar un ambicioso proyecto en el club albaceteño, y su actual presidente y máximo accionista es el empresario venezolano-libanés Georges Kabchi.

El futbolista albaceteño atesora también la agencia Sports&Life, que en un primer momento operaba como agencia de marketing, intermediación y representación deportiva, aunque ha pasado a llamarse Never Say Never, NSN, después de que se haya diversificado, y actualmente engloba negocios en el sector del entretenimiento, como producción de contenido audiovisual, musical y deportivo.

Entre los últimos negocios de la agencia figura un acuerdo de consultoría con el club FC Helsingor, de la primera división danesa, que está en una situación complicada y su propietario busca inversores interesados en comprar el 85% del club, aunque el acuerdo con la empresa de Iniesta se limita al marketing.