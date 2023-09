La vuelta a la rutina según el "emprendedor" Andrés Iniesta en su espacio sobre mente y salud

Pocas presentaciones necesita Andrés Iniesta. Tras ganarlo todo con el Barcelona y convertir a la selección española en campeona del mundo con su gol en el minuto 116 de la prórroga en la final del Mundial de Sudáfrica 2010, el futbolista de Fuentealbilla puso rumbo a Japón en 2018 para jugar en el Vissel Kobe de la J1 League nipona, que ha cambiado ahora, a los 39 años, por el Emirates Club de los Emiratos Árabes Unidos.

Su faceta deportiva es intachable y Andrés quiere prolongarla todo lo posible, aunque, como menciona en su cuenta de LinkedIn, Iniesta se considera "futbolista y emprendedor" y dan fe de ello sus múltiples negocios, que se agrupan en tres sectores: el bodeguero, el inmobiliario y el financiero.

Además de sus ingresos como futbolista, que le reportaban en Japón 2,25 millones de euros al mes (27 millones al año) o sus rentables compromisos publicitarios, Iniesta es también empresario. Ahí está su marca de zapatillas, Mikakus, y otras inversiones. Sin embargo, sus bodegas no despegan y hasta 2022 acumulaban pérdidas por valor a 4 millones de euros, aunque los desajustes que genera el negocio bodeguero se compensan con las ganancias en otras actividades, como las inmobiliarias.

Iniesta ha declarado ingresos de hasta 7 millones de euros anuales por alquileres de sus numerosos inmuebles y mantiene inversiones financieras en varios fondos, acciones en empresas, y bonos de una entidad financiera, que le reportan también importantes beneficios económicos.

La vuelta a la rutina de Andrés Iniesta no parece la de cualquier ciudadano, pero el futbolista albaceteño tiene aparentemente claros claros sus objetivos y cómo afrontarlos. En 2018 Andrés Iniesta confesaba que había sufrido depresión, especialmente en el año 2009, cuando su gran amigo Dani Jarque, jugador del Espanyol, falleció tras un infarto con solo 26 años.

La depresión afectó seriamente a la rutina de Iniesta y a todos los aspectos de su vida. Solo deseaba "que llegara la noche": "A las personas nos mueve la ilusión y en una situación así no tienes nada, no sientes las cosas. Deseaba que llegara la noche para poder tomarme una pastilla y descansar", reconocía en el programa 'Salvados' de La Sexta. "Cuando sufres depresión, no eres tú. Cuando estás tan vulnerable es difícil controlar momentos de la vida", añadía.

Andrés salió de esa mala experiencia que sabe que afecta a millones de personas en todo el mundo y ahora el "futbolista y emprendedor" muestra en 'Detrás del balón, reflexiones sobre todo aquello que nos interesa', sus impresiones sobre diferentes cuestiones que aúnan mente y salud.

Andrés Iniesta, casado con Anna Ortiz desde el 8 de julio de 2012 y padre de cinco hijos, conoce en primera persona lo que es pasarlo mal mentalmente y se ha propuesto aportar su granito de arena para ayudar a otras personas que puedan sufrir algún tipo de trastorno, y lo hace a través de ese espacio en LinkedIn, también catalogado como "la newsletter de Andrés Iniesta", que suma más de 26.000 seguidores y donde el futbolista publica cada cierto tiempo:

"Inauguro esta Newsletter como un nuevo vehículo de comunicación directa con todos vosotras y vosotros. Es una manera directa de estar en contacto, compartiendo mis inquietudes. Pero, sobre todo, recibiendo las vuestras. Solo así se puede avanzar, mejorar y, sobre todo, evolucionar", decía en octubre de 2022 en el primero de los cuatro artículos que ha publicado desde entonces.

Se estrenó hace 11 meses con ese primer artículo, titulado 'La importancia de la salud mental', mientras que el segundo, 'Nunca jugamos solos', lo difundió hace seis. Hace cuatro meses hizo lo propio con su tercer artículo, 'La prevención es la mejor victoria', y ahora, el 12 de septiembre, ha publicado un cuarto, donde da consejos para superar "ese estado de ánimo en el que retomar las obligaciones de siempre o aquellas que quedaron pendientes se convierte en un desafío". Lleva por título 'La vuelta a la rutina y el síndrome posvacacional' y lo reproducimos íntegro:

Después de una época de desconexión, relax y descanso gracias a las vacaciones de verano, ha llegado el momento de volver al trabajo. Seguro que la mayoría habéis podido disfrutar estos días o semanas, que nos sirven para coger la energía necesaria para afrontar lo que queda de año. En mi caso, como deportista de élite, el final del verano significa volver a la rutina de los entrenamientos, y este año lo hago en un equipo nuevo, el Emirates FC. En mis otras dos facetas, como cofundador de NSN Never say never y como embajador global de Ifeel - Humanising Growth, sé de la importancia de hacer una pausa adecuada, pero también de las dificultades detrás de la vuelta de las vacaciones.

En una fecha en la que la mayoría ya hemos retomado nuestras tareas diarias, me gustaría reflexionar sobre el síndrome post-vacacional. Todos hemos oído hablar de esto: ese estado de ánimo en el que retomar las obligaciones de siempre o aquellas que quedaron pendientes se convierte en un desafío. Cuando las vacaciones acaban y toca arrancar de nuevo, es normal sentirse más lento y menos productivo en nuestro día a día, sobre todo al principio.

En el ámbito futbolístico, empezar en un equipo nuevo nunca es fácil, y hacerlo tras un período de descanso menos aún, pero gracias a organizaciones como Ifeel - Humanising Growth, que me apoya y acompaña siempre que lo necesito, cuento con herramientas que me ayudan a superar estos momentos de incertidumbre.

Como cofundador de NSN Never say never, he podido observar que, de la misma manera que antes de vacaciones podemos sufrir de estrés pre-vacacional, al volver de ellas es inevitable sentirnos un poco abrumados por todo el trabajo que tenemos. Esto es algo completamente habitual, ya que venimos de unos días en los que no hemos pensado en el trabajo, ni en nuestras obligaciones diarias, y volver a engancharnos a esta rutina tiene dificultades. De ahí la importancia de las herramientas que anteriormente comentaba.

A pesar de que es algo totalmente lógico, no afrontar estos sentimientos a tiempo, o no contar con un buen apoyo por parte de tu equipo, puede derivar en algo más grave y acabar en una baja por depresión. Por eso, cuidar del bienestar mental de las personas que hacen posible el éxito de las organizaciones es lo que más importa: si el equipo está feliz, y tiene el soporte emocional necesario para enfrentarse a situaciones adversas, la vuelta a la rutina no se ve como un obstáculo a superar, sino como un reto al que dar la bienvenida con una actitud optimista.

Es por eso que acompañarnos de los mejores aliados para mejorar nuestro bienestar mental es tan importante, y quiero destacar al equipo de Ifeel - Humanising Growth, con quienes llevo más de un año colaborando, por su labor incesante en el cuidado de la esencia de las personas, construyendo así un futuro más humano.

Si vosotros también queréis tener las herramientas necesarias para enfrentaros a la vuelta a la rutina, os recomiendo descargaros el manual de vuelta de vacaciones de Ifeel - Humanising Growth, donde encontraréis mucha información útil para estos primeros días de septiembre.

¡Gracias por estar aquí y feliz vuelta a la rutina!