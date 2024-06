Despídete de las polillas: este es el producto de Mercadona para eliminar esta plaga por 2 euros

Las innovaciones de Mercadona lo hacen estar en la cabeza de los supermercados a nivel nacional. Lo cierto es su éxito no solo radica en arriesgarse con productos ingeniosos que despiertan una necesidad en el consumidor, sino que también buscan las necesidades que ya existen. Un ejemplo de ello fue la apuesta que hicieron con los productos gluten free. Ahora la potencia valenciana ha encontrado un nuevo problema que solucionar: la plaga de polillas que lleva asolando Madrid desde el inicio del verano.

Si bien estos insectos no suponen un riesgo para el ciudadano promedio, si pueden hacer mella en la economía. La industria textil y alimentaria ya han empezado a hacer sonar sus alarmas ante la rápida proliferación de estas mariposas nocturnas, ya que sus larvas pueden hacerles tener pérdidas millonarias.

Esta situación también puede ser desagradable para el resto de la población, sobre todo a los que sufren motefobia (pánico o terror a estos insectos). En cuento a la economía domestica, la plaga puede verse traducida en larvas dentro de sacos de arroz o algunas de nuestras prendas favoritas hechas jirones, ya que la ropa es un buen para que estas criaturas pongan sus huevos.

De norma general, las polillas son típicas en el periodo estival, pero su número este año supera con creces el de los años precederos. Aunque el Servicio Para el Control de Plagas ha dado a conocer que no suponen un peligro, convivir con ellas puede ser bastante incómodo y antihigiénico, por lo que se recomienda tener cuidado con la comida y la ropa. En muy pocas semanas el número de polillas en Madrid se ha incrementado sensiblemente y llega a recordar a las plagas del 2013 y 2015.

Ante esta situación Mercadona ha sido el encargado de cambiar las tornas con un producto a bajo coste que solucionara las visitas indeseadas en ropa o incluso en la despensa. Un producto perfecto sin insecticida ni olores desagradables. Se trata de una trampa preparada con un líquido de feromonas de la marca Bosque Verde con el que te puedes despreocupar de esta invasión por solo dos euros. Todo lo relativo a este producto aquí.

Las polillas contribuyen a la polinización

Sin embargo, pese al desagrado que estos insectos provocan, llegando a generar alergias o afecciones digestivas leves, un descenso rápido en el número de polillas podría traducirse en un descenso de la polinización. Así lo explica el académico de la Universidad de Chile Tomislav Curkovic: "No mates a las polillas. No muerden, no pican y llegan a nuestros hogares atraídas simplemente por la luz. No son una plaga en nuestras casas, porque no hacen nada al interior de ellas. Afuera algunas podrían ser consumidoras de ciertas plantas".

El investigador también apunto algunos consejos para conservar los alimentos, así como consejos de una limpieza regular en armarios y cajones. Por lo que estas trampas pueden suponer una buena herramienta, pero siempre que se usen con cabeza.