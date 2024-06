Hijos de Rivera (Estrella Galicia): "Queremos convertirnos en un grupo de bebidas más allá de la cerveza"

El propietario de Estrella Galicia logró vencer la tendencia del mercado cervecero en 2023 con un aumento de más del 14% en su facturación, que alcanzó los 829 millones de euros. Con su nueva planta de Morás (A Coruña) a punto de arrancar su producción, el grupo afronta un futuro marcado por la diversificación y la internacionalización.

Cerveza, sidra, vino, agua…. ¿el futuro de la corporación pasa por un grupo alimentario?

Más que alimentario, un grupo especializado en bebidas, que es donde estamos centrados para diversificar el peso de la cerveza en nuestro negocio. Ese es nuestro gran objetivo. Hemos comprado una kombucha a finales del año pasado, que es un producto muy sensible que hay que saber escalarlo para que no sufra y que no pierda su esencia. Todo el aspecto de la funcionalidad de las bebidas, como en la categoría de aguas, me parece cada vez más relevante y lo que metamos en el estómago tendrá que aportarnos algo más que quitarnos la sed. Entonces, eso estamos investigando muchísimo. El proyecto de la plataforma Bigcrafters tiene un propósito de ayuda a los artesanos de la alimentación, pero la idea no es diversificar en comida.

¿En esta diversificación también entran en juego los diversos mercados en los que han crecido en los últimos diez años?

El peso de España en nuestro negocio sigue siendo muy potente, con un 90%. Queremos diversificarnos también en las ventas y tener posibilidades de ir a muchos países, en principio con la cerveza. Si de arranque ya es complicado internacionalizar, como empieces a ofrecer a la gente diferentes familias, todo se complica aún más.

Sin embargo, con el vídeo de las hermanas Jenner en Mallorca con su cerveza, ahora les resultará más sencillo vender en todo el mundo.

Pues sí. A ver si nos hacen otro post y les regalamos la cerveza. De momento, es cierto que nos han llegado preguntas por las redes sociales preguntando por la marca y los medios se han interesado, lógicamente. Nos han preguntado si hemos pagado el post, que es lo primero que uno pensaría al ver el vídeo. Pero, claro, conociendo el caché que tienen estas dos celebridades, tengo que decir la verdad y es que no.

"En nuestro crecimiento inorgánico buscamos cosas que encajen en nuestro portfolio de manera orgánica"

En su reciente presentación de resultados, avanzó la posibilidad de un crecimiento mediante compras inorgánicas.

Estamos pensando en hacer una diversificación tanto internacional como de producto más enfocada al mercado nacional. Las posibilidades que nos gustarían, están fuera de nuestro alcance. Tenemos que construir y, aunque sigamos una estrategia a veces inorgánica, lo desarrollamos de manera muy orgánica. Buscamos cosas que encajen en nuestro portfolio y maduramos mucho las decisiones porque no tenemos recursos ilimitados. Somos una cervecera pequeña si nos comparas con otros grupos internacionales. Somos una hormiguita todavía, cada vez más potente, cada vez más bigcraft, pero tenemos que ser conscientes de nuestros recursos. No vamos a apalancarnos en diez veces ebitda para hacer un crecimiento inorgánico tras nuestra inversión millonaria en la nueva fábrica de Morás, con la que esperamos a alcanzar el 'facturicornio' de los 1.000 millones en facturación este o el siguiente año.

¿Su crecimiento en el mundo del vino con la compra hace años de Ponte da Boga sería un ejemplo de esa estrategia?

Sí. El año pasado, por ejemplo, adquirimos las bodegas integradas en el grupo Grandes Pagos Gallegos, de manera que ahora tenemos presencia con las principales uvas de nuestras denominaciones de origen. Pero antes de seguir creciendo fuera, hay que consolidar bien este nuevo proyecto, porque ser bodeguero es diferente a ser distribuidor de vinos. Con el tiempo, a lo mejor damos saltos fuera de Galicia.

¿Cuál es el secreto que os ha llevado a disputar a otras marcas el liderazgo en áreas donde tiene un fuerte arraigo?

Es una consecuencia más que un objetivo. Si tu obsesión es vender más o ganar cuota, nunca lo consigues. Tienes que hacer lo que te da la gana. A veces lo consigues, pero en base a tener un propósito, hacer las cosas de una forma diferente, que la gente los entienda así y que te admita en su cesta de la compra. Eso es la consecuencia de tener un propósito diferente, de intentar impactar positivamente, comunicar de forma distinta y buscar siempre la excelencia en ser diferentes. Es una cuestión de filosofía y no hay una receta.

¿Han notado una respuesta de la competencia en su territorio?

Hay que recordar que nosotros salimos a competir en los años 90 cuando todo el mundo ya había enterado en Galicia. Y a día de hoy siguen entrando. El mercado es abierto. Bienvenida sea la competencia, porque si no, no sería divertido.

Kantar ha certificado un trasvase del consumo de las bebidas alcohólicas hacia otras especialidades sin alcohol como la kombucha o las energéticas. ¿Se refleja esta tendencia en su cuenta de resultados?

La tendencia del mercado es una y la nuestra es otra, porque a nosotros nos fue bien el año pasado. Mientras el mercado de la cerveza registraba un descenso de ventas de un 0,7%, nosotros crecimos un 5,3%, lo que indica que la tendencia del sector no nos está afectando. Creo el público cada vez piensa más en lo que va a consumir, tanto sólido como líquido, por lo que las bebidas dentro de 20 años serán mucho más funcionales y estaremos obligados a dar más explicaciones sobre el producto. A esto se une que los jóvenes no piensan lo que pensábamos nosotros. Hay un cambio generacional de gente que tiene ahora 15 años que son sociales pero online. El que estén más en casa delante de una pantalla hace que su hábito de consumo cambie.

¿Cómo se están adaptando a estos cambios que llegan al consumo?

Todo lo que es inversión en marketplace, agrotech, cultivos hidropónicos de lúpulo, materias primas sin costes logísticos, funcionalidad de las cervezas, tecnología en horeca… todo eso es futuro. Nosotros nos hemos equivocado mucho, pero creo que es el camino para alcanzar la innovación y por eso seguimos peleando por tener una botella 100% compostable con una mayor solidez. Seguimos teniendo hambre.

"Hay una tendencia creciente a tomar productos con un contenido alcohólico más moderado"

¿Cuáles son los nichos donde esperan mayores crecimientos?

Creo que hay una tendencia creciente a tomar productos con un contenido alcohólico más moderado. A esta tendencia responde el lanzamiento de nuestra lager de verano, con apenas 3,5 grados, así como el crecimiento de lo mixers. Después, creo que la funcionalidad se enfocará más en las 0,0 que en las especialidades con alcohol.

Otra de las tendencias del mercado viene impulsada por las cadenas de distribución, que cada vez aumentan más el peso de su marca blanca. ¿Les preocupa esta competencia creciente?

Nosotros nunca haremos marcas de distribución. Uno o se enfoca a ser diferente o a ser más barato. Es muy difícil hacer las dos cosas. Si te enfocas a ser diferente, plantas lúpulo en Galicia y tardas un mes en elaborar la cerveza, no puedes después meterte a ser más barato. Es un tema de propósito. Las marcas blancas están ahí, están vendiendo mucho en una época de parada del consumo donde las enseñas más caras sufren y las más baratas venden más. La evolución de esta tendencia dependerá de la economía y de si la gente puede darse más caprichos. Luego también es cierto que el público consume una marca en su casa y otra después cuando sale. Hay diferentes momentos para cada cerveza.

El sector denuncia un 'tsunami' normativo en materia medioambiental ¿Cómo esperan que les impacte su entrada en vigor?

A veces España va antes de la propia regulación europea y desde la industria solo pedimos que no se adelanten varios años de manera que después llegue una ley comunitaria que nos obligue a cambiar. Nosotros tenemos un sector, sobre todo en cerveza, muy retornable gracias a los barriles y las botellas. En aguas estamos muy preparados, porque ya envasamos con plástico 100% reciclado rPET. El tema medioambiental es uno de nuestros ejes y cuando eso sucede, vas por delante de la reglamentación. Nos preocupan los reglamentos, pero vamos a pasar todos los niveles que nos exijan de forma cómoda.