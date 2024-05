El embotellador de Coca-Cola defiende que Daurella pueda alcanzar el 40% sin lanzar una OPA

Nuevo golpe de un asesor de voto contra Coca-Cola Europacific Partners, la embotelladora del gigante de los refrescos, que preside Sol Daurella. Como viene haciendo en los últimos años, el proxy advisor ISS (Institutional Shareholder Services, recomienda a los accionistas votar en contra de varios puntos del orden del día de la junta, que se celebrará en Londres el próximo 22 de mayo.

ISS recomienda votar en contra de la reelección de los consejeros españoles Manolo Arroyo vicepresidente ejecutivo y director global de Marketing de The Coca-Cola Company, y José Ignacio Comenge, ya que ambos forman parte del comité de remuneraciones, de la empresa. Hay que tener en cuenta que las políticas de ISS establecen oponerse a los nombramientos de consejeros no independientes que ocupen un puesto en los comités de remuneraciones o de auditoría, al considerar que puede haber conflicto de intereses.

Pero no solo es eso. Además, reclama también votar en contra sobre la dispensa para que la sociedad Olive Partners, controlada por la familia Daurella y máximo accionista con el 36,09%, no esté obligada a lanzar una OPA en el caso de elevar su participación en el embotellador, tal y como pide la compañía y según ha informado este viernes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Este incremento podría producirse por el programa de recompra de acciones previsto aprobar en la Junta, sin bien, no superaría en caso de cubrirse del todo el 40,1%.

Antecedentes

Esta no es, en cualquier caso, la primera vez que ISS actúa de forma similar. De hecho, ISS lleva recomendando votar en contra de la dispensa a Olive Partners durante los últimos ocho años, aunque el embotellador ha reiterado que la sociedad de Daurella no tiene intención de realizar ningún cambio. Respecto a la reelección de los dos consejeros, el embotellador cree que es "apropiada" , precisando que aunque Arroyo y Comenge "no son independientes, no tienen ningún conflicto de intereses".

"Estamos firmemente comprometidos con la buena gobernanza y la transparencia para nuestros accionistas", señalan desde la compañía. La embotelladora cuenta, además, con el apoyo del otro proxy, Glass Lewis, que ha recomendado en sus informes a los accionistas votar "a favor" de todas las propuestas en la junta.