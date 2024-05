Esta es la bolsa de viaje perfecta si no quieres pagar maleta en el avión: es de Primark y cuesta 14 euros

A la hora de ir al aeropuerto y coger un avión para viajar, uno de los inconvenientes que más pueden preocupar a los viajeros es el hecho de cumplir con las normas que cada aerolínea pone en cuanto a las medidas del equipaje de mano, ya que hay que respetar unos tamaños que, si se exceden, suponen un sobrecoste al viaje.

De hecho, hay compañías aéreas que, en contra de lo establecido por ley, cobran un suplemento por la maleta de cabina, ya que solo se puede llevar un bolso de mano, es decir, el que cabe debajo del asiento. De este modo, siempre se recomienda mirar las condiciones específicas de cada billete, con las medidas exactas del equipaje de cabina permitido y el resto de normas.

A pesar de estas normas estrictas y que, en ocasiones, van por encima de lo marcado por ley, tanto las grandes marcas como los aficionados a viajar encuentran algunos productos que pueden servir como bolsa de mano en la cabina, de tal modo que se puede subir al avión sin tener que pagar un precio extra por maleta.

Bolsa de mano de Primark

Es el caso de una nueva bolsa de viaje de Primark, que tiene un precio de 14 euros y es perfecta para poder guardar todo el equipaje prácticamente. De hecho, algunos influencers, como Raquel Gonla (@raquelgonla), han compartido en sus redes sociales una publicación en la que explica los compartimentos, el precio y la funcionalidad de la bolsa de viaje para el avión.

"He encontrado la bolsa de viaje perfecta para este verano si no quieres pagar maleta en el avión", dice en su vídeo la influencer. "Son estas de Primark", dice mostrando una de estas mochilas, aludiendo a su precio económico: 14 euros. "Como veis, son perfectas, son para llevarlas debajo del asiento y no pagar nada".

Hay diferentes modelos, además de que también se puede elegir entre diferentes colores: "Son súper amplias y, si te organizas bien, te pueden caber un montón de cositas", dice Gonla, que enseñas las medidas exactas del bolso de viaje: 25 x 40 x 20 cm.