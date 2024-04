El Gobierno reduce a la mitad las inspecciones para evitar abusos comerciales contra los agricultores

El Gobierno ha reducido a la mitad el número de controles que realiza de oficio para detectar posibles abusos comerciales en la cadena alimentaria. En el último año, el ministerio de Agricultura realizó un total de 558 controles de oficio a través de Aica, la Agencia de Información y Control Alimentario. En plena crisis agraria y pese a las protestas de los agricultores en el campo, esa cifra supone una reducción del 40% respecto a los 929 que se realizaron en 2022 y de hasta el 54% en relación a los 1.204 llevados a cabo en 2021.

Desde las organizaciones agrarias se muestran por ello muy críticas y exigen una mayor vigilancia. "No solo están reduciendo los controles, sino que además no ha habido ni una sola sanción por la venta por debajo de costes", explican desde Asaja. Y en la misma línea también se pronuncia Andoni García, responsable de la cadena alimentaria en Coag. "Hay que aumentar las inspecciones y actuar en cuanto se detecten precios anormalmente bajos", asegura. Del total de los controles realizados por Aica, más de la mitad se centraron además en un único sector, el de las frutas y hortalizas.

En concreto, hubo 285 en este sector; 116 en el cárnico o 112 en el lácteo. En plena escalada de los precios en el aceite de oliva, tan solo hubo en cambio un control realizado de oficio para detectar posibles anomalías o irregularidades en el mercado. Agricultura explica que con estas inspecciones se han controlado, no obstante, un total de 2.371 relaciones comerciales entre proveedores y clientes, lo que sí que supone un aumento significativo respecto al año anterior. En 2022 se supervisaron en concreto 1.487 y el año anterior 1.846.Incumplimientos controlados. No obstante, y según los datos que figuran en el último informe anual de la Aica, no se reducen solo los controles, sino también las actuaciones por incumplimiento controlado, que han pasado de 7.638 en 2022 a tan solo 3.061 el año pasado, un 60% menos.

Un tercio de las mismas obedeció a modificaciones unilaterales de contratos, pagos adicionales o la asunción de costes sobre el precio pactado y otro a la comprobación de existencia de contrato por escrito o de los elementos mínimos exigidos en el mismo. Del conjunto, hubo asimismo 310 relacionados con la destrucción de valor en la cadena. Más allá no solo de las actuaciones de oficio, hubo 77 actuaciones por denuncias presentadas, una menos que en 2022. No todas sin embargo prosperaron, teniendo en cuenta que 37 se limitaban a simples indicios, que no cumplían ni siquiera con los requisitos necesarios para la presentación de una denuncia y otras 7 estaban fuera de los ámbitos de competencia de la Aica, por lo que fueron trasladados a otros organismos. En 2023 se iniciaron asimismo 2.398 expedientes sancionadores, ligeramente por encima de los dos últimos años, pero por muy lejos de los 371 que llegó a haber, por ejemplo, en 2018.

Sanciones

En conjunto se han impuesto únicamente 382 sanciones, pero muy concentradas en determinados mercados. El 43% de las mismas recayó en el sector de frutas y hortalizas y otro 25% en el sector vitivinícola. Las multas por incumplir la Ley de la Cadena Alimentaria se situaron entre 1.800 y 44.000 euros, sin que haya habido ninguna por venta a pérdidas, pese las reclamaciones continuas del sector. A finales de marzo, el ministro de Agricultura, Luis Planas, presentó lun paquete de 43 medidas a las organizaciones agrarias de apoyo al campo, en el que se incluía una mayor vigilancia respecto a los beneficios de la distribución.

Entre otras cosas, Planas se comprometió a dotar de más recursos a Aica, convirtiéndola en una agencia estatal, y a que el Observatorio de la Cadena sobre costes y márgenes se reuniera de forma trimestral, en lugar de hacerlo cada seis meses, como hasta ahora, incrementando "la publicación de estudios de márgenes para las distintas cadenas de alimentos".Tanto desde Asaja como desde Coag aseguran, sin embargo, que todo eso no se ha concretado en nada. "No tenemos ninguna información adicional de que es lo que se va a hacer ni cómo se va hacer. No ha habido ninguna concreción al respecto", explica el responsable de la cadena alimentaria de Coag. Aunque de momento las protestas del campo han cesado, habrá que esperar a cómo evolucionen los acontecimientos para ver si agricultores y ganaderos vuelven a salir otra vez a la calle pare reclamar la ejecución de medidas.