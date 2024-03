Guillermo de Aranzabal (La Rioja Alta S.A): "Rioja alavesa debería tener mucho más valor dentro de la DOCa Rioja"

Guillermo de Aranzabal representa la quinta generación de La Rioja Alta S.A., bodega más que centenaria ubicada en Haro (La Rioja). Este empresario y emprendedor alavés tiene también negocios vitivinícolas en Rías Baixas, Ribera de Duero y Rioja alavesa. Con el conocimiento que le aportan estas plantaciones y sus peculiaridades destaca a elEconomista.es dos temas relevantes: que la DOCa Rioja tiene que apostar por vinos de más calidad frente a la cantidad, y que Rioja alavesa debería tener más importancia, valor y capacidad de gestión dentro de la denominación.

Reconoce Aranzabal que "salir de Rioja es un riesgo que la inmensa mayoría no puede asumir", entre otras por el valor internacional de la marca, y cree que "si Rioja abriera un poco más el abanico, vendría bien a mucha gente", en referencia a solucionar el litigo que tiene con Viñedos de Álava, creada para destacar la personalidad propia de los vinos de Rioja alavesa.

Empresario de quinta generación, ¿Cuál es el secreto del sector para que haya continuidad familiar?

En un sector como el vitivinícola destaca la supervivencia de las bodegas. Quizás han perdurado porque no han demandado capital al accionista y hasta los 70 eran más que negocios 'hobbies'. Para la estabilidad familiar, creo que hay que considerar a la empresa como una persona. Hay que criarla, educarla, desarrollarla con inversión. En la bodega ya trabaja la sexta generación y ha nacido recientemente la séptima. Más que empresa familiar nos consideramos familia empresaria, porque más allá de heredar y dirigir, cada generación pone en marcha un nuevo negocio.

Las bodegas vivieron una época dorada en bolsa, ¿se ha planteado esta opción en alguna ocasión?

No, como dice Warren Buffet hay mil motivos para salir a bolsa, pero nosotros no tenemos ninguno. Sales si necesitas financiación o si algún accionistas quiere vender. La bolsa, en general, penaliza el largo plazo y esa es nuestra estrategia. Las bodegas son familiares y de capital vasco y riojano. Los vascos trajeron el espíritu emprendedor e industrial y los agricultores riojanos aportaron la materia prima y la denominación. Este es el origen de esta bodega y de muchas otras.

¿Qué ha pasado con ese espíritu emprendedor vasco?

Antes había unos valores más osados y arriesgados. Hoy prima la seguridad del puesto de trabajo y del salario, lo que creo que es una pena porque el País Vasco es un semillero de grandes empresarios.

Con negocios en diferentes regiones, ¿Cómo se percibe al empresario en España?

Como ser emprendedor es bueno y ser empresario no tanto, yo digo que dirijo una startup fundada en 1890. La imagen de la empresa y el empresario es mejorable en toda España. Hay excepciones con los autónomos, las cooperativas, la empresa familiar y el emprendedor, que tienen mejor imagen frente a otras más demonizadas. El empresario gana dinero porque es el objetivo de un negocio, pero también asume un riesgo de perderlo todo. El empresario familiar tiene mejor imagen en País Vasco que en otros sitios. En este sentido, reivindico un tratamiento fiscal especial para la empresa familiar, lo mismo que se da a las cooperativas, autónomos y emprendedores.

¿La conflictividad laboral en Euskadi daña esa imagen?

La conflictividad en Euskadi es muy fuerte y frena proyectos en determinados sectores. Pero no quiere decir que cuánta más conflictividad se va a vivir mejor. Mediante el diálogo también se llegan a buenos acuerdos entre trabajador y empresario.

El sector primario no vive su mejor momento, ¿Cuáles son los problemas principales del vitivinícola?

El sector vitivinícola está en una situación delicadísima, por lo menos en Rioja, porque hay un exceso de producción respecto de la demanda. Los agricultores tienen problemas para vender la uva y las bodegas para vender el vino. Hoy, si no tienes una marca internacional fuerte y un volumen que te permita diversificar en mercados, es complicado vivir del mercado nacional.

¿Qué se puede hacer al respecto?

Habría que primar los vinos de más valor añadido. A nivel internacional no favorece el volumen de ventas sino la calidad. Hay precios en algunos países que hacen mucho daño a la DOCa Rioja y a su imagen. Hay grandes marcas en Rioja y siguen teniendo prestigio, pero hay un volumen que no encuentra la ubicación. En Burdeos sucede lo mismo y en Jerez también pasó. Creo que hay que hacer una regulación, pero no bajar los kilos por hectárea independientemente de la calidad, sino prescindir de las uvas y vinos de baja calidad para potenciar la calidad media y media alta.

¿Qué opina del litigio entre la DO Rioja y la de Viñedos de Álava?

Creo que Rioja alavesa debería de tener mucha más importancia y representación dentro de la D.O. Rioja y del consejo regulador. Económicamente tiene un valor importante y enológicamente sus caldos son distintos a los de la zona de Rioja alta y tienen personalidad propia. Son vinos de un valor añadido más alto que la media de la denominación. Pero dejar la D.O. es un riesgo que la mayoría no podemos asumir, porque la palabra Rioja en exportación sí cuenta. A mi juicio la solución pasa por dar más capacidad de gestión a Rioja alavesa en Rioja; si abre un poco más el abanico, vendría bien a mucho gente.

¿Cuál es su petición para el Gobierno vasco que salga de las urnas el próximo 21 de abril?

Que se use el Concierto Económico para atraer inversiones. Me asombra que no utilice una herramienta única en el mundo para generar desarrollo económico. Más allá de la ventaja fiscal, el Concierto aporta estabilidad legislativa, planes a largo plazo y colaboración con la administración, entre otras.