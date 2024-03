Así es el megacentro logístico robotizado que Amazon abrirá en septiembre en Siero (Asturias)

Amazon tendrá un nuevo centro en Asturias. La multinacional del comercio electrónico abrirá el próximo mes de septiembre su planta logística robotizada del polígono de Bobes, Siero (Asturias), que ha supuesto una inversión de 300 millones de euros.

El almacén cuenta con una superficie de más de 175.000 metros cuadrados distribuidos en cuatro plantas y arrancará su actividad a principios de septiembre con una plantilla de 400 empleados, que se irá incrementando hasta los 1.500 trabajadores fijos en un plazo de tres años.

La puesta en marcha del primer centro Amazon Robotics Sortable (ARS) de Asturias, el sexto de este tipo en España y que se suma a la estación logística creada en 2019 en el Principado, ha sido anunciada este martes en rueda de prensa por el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, al que han acompañado el director de Relaciones Institucionales de la empresa para España y Portugal, Christoph Steck; y el alcalde de Siero, Ángel García.

Según la multinacional, casi el 60% de los artículos vendidos en Amazon proviene de vendedores externos, desde 2011 ha invertido más de 13.000 millones de euros en España -3.700 millones en 2022- y, tras la apertura de varios centros el año pasado, en la actualidad cuenta con alrededor de 40 instalaciones que incluyen centros de operaciones y oficinas corporativas que dan empleo a más de 22.000 trabajadores.

Los 1.500 empleados de Siero trabajarán en más de 60 tipos de puestos diferentes, incluyendo responsables financieros, especialistas en tecnologías, responsables de control de calidad, ingenieros, expertos en robótica y responsables de recoger, empaquetar y enviar los pedidos a los clientes. "Asturias es un punto estratégico para nuestras operaciones", ha destacado Christoph Steck durante su intervención ante la prensa.

Dos años de "sufrimiento"

Por su parte, Ángel García, el alcalde de Siero, ha comparado la apertura de este centro logístico con el partido de Champions de la semana pasada entre el Atlético de Madrid y el Inter de Milán "pero en dos años largos". Este proyecto ha supuesto "muchísimo sufrimiento para poder llegar al éxito, porque nos habéis hecho sufrir pero bien, la próxima vez que sea más fácil", ha bromeado el regidor.

García ha recordado que siempre ha sido optimista con esta apertura, por lo que ha considerado este día como el segundo más feliz de su vida, siendo el primero el día que aterrizaron en Siero con la plataforma de última milla.

Amazon abrirá sus puertas en Siero el próximo mes de septiembre. El nuevo centro logístico creará más de 1.500 nuevos empleos en Asturias.

"Si todos los días fueran como hoy me gustaría ser alcalde eternamente" ha comentado Ángel García, que ha hecho hincapié en que "Amazon no es ningún peligro, si no que es una oportunidad". "Tenemos que adaptarnos a la realidad que nos toca vivir en la actualidad con el comercio online y que nos abre muchas posibilidades" ha sentenciado.

Por su parte, el presidente del Principado, Adrián Barbón, ha señalado que la llegada de Amazon a Asturias es "un proyecto a largo tiempo trabajado". Los primeros contactos iniciaron en 2019, ha recordado Barbón, y "hay que decir que en todo momento hemos ido de la mano del Ayuntamiento de Siero y de la Cámara de Comercio de Oviedo".

"Fue un proyecto muy criticado y ha sido un tiempo complejo marcado por la guerra de Ucrania, la elevada inflación... pero todos esos inconvenientes han sido esquivados y se pondrá en marcha en septiembre" ha zanjado Barbón.