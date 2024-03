El jamón ibérico está de moda en China y ya es 'shishang', con ventas de 28,4 millones

Medio centenar de chefs y periodistas de distintos países del mundo han recorrido estos días Andalucía en un viaje organizado por la interprofesional ASICI para conocer la dehesa, el proceso de producción del producto y mil formas de degustarlo en la iniciativa de promoción "Jamones Ibéricos de España, Embajadores de Europa en el Mundo", impulsada junto con la UE. Más de la mitad eran chinos. En los últimos 5 años, según datos de ASICI, las exportaciones se han incrementado un 4,32% en Alemania, un 12,09% en Francia, un 41,66% en México y un 211,79% en China, uno de los mercados con más potencial del ibérico y donde las ventas superaron los 28 millones en 2023. Allí el jamón está de moda. Es fashion, chic. 'Shishang', dicen en China.

"Estoy emocionado de ver cómo el jamón ibérico se integra en las cocinas de todo el mundo y se convierte en un símbolo de excelencia gastronómica no solo en España y Europa, también en China. Con esta campaña he tenido la oportunidad no solo de dar a conocer el producto en mi país, también de trabajar con chefs increíbles que me han apoyado en este camino por integrar el jamón ibérico en la gastronomía tradicional, del norte al sur de China", sentencia Irven Ni, Chef de Le Meurice, tres estrellas Michelín, y embajador del jamón ibérico en China.

Irven Ni explica que el consumo de carne de cerdo forma parte de la tradición milenaria de la cocina china, pero siempre cocinado. Sin embargo, ahora se está introduciendo el jamón ibérico. Loncheado directamente de la pata, o como ingrediente en elaboraciones. Es un cambio cultural, que exige un alto estándar de seguridad alimentaria y trazabilidad. "Se está introduciendo en las grandes ciudades de la mano de cocineros que lo están usando y lo sirven en restaurantes, donde están enseñando a la gente a disfrutar de este manjar. También está entrando en las cocinas, amplificando sabores", explica.

Ciudades y alto poder adquisitivo

Deaille Tam (galardonada como mejor cocinera de Asia) y Simon Wong (otra de las estrellas de la nueva cocina china) se atreven a empuñar un buen cuchillo y cortar unas lonchas de jamón Covap después de recorrer la fábrica y la bodega donde elaboran el ibérico en la cooperativa cordobesa del Valle de los Pedroches. "Es cierto que en China no es tradicional el consumo de jamón de esta forma, pero se está poniendo de moda entre personas de capacidad adquisitiva alta, no de forma masiva, y en grandes ciudades. Los chefs lo están usando y también lo sirven loncheado. Y también es fácil adquirirlo en casa a través de comercio electrónico, que en las ciudades está muy extendido", explican.

Con más de 6 millones de millonarios, los atractivos de un producto de gama alta que está entrando poco a poco en los restaurantes y circuitos comerciales son más que evidentes.

Exportaciones

Las cifras de exportaciones aún sitúan al mercado chino lejos de Francia y Alemania, que suponen el 57,37% de las exportaciones en valor realizadas dentro de la Unión Europea en 2023, y el 38,33% de las exportaciones totales, según datos publicados por el ICEX. Francia es el mercado internacional líder con exportaciones por valor de más de 135 millones de euros y un incremento del 10,42% en 2023, seguido de Alemania con más de 113,74 millones de euros tras experimentar un aumento significativo del 19,18% en el último año. A cierta distancia, Portugal e Italia completan el elenco de países preferentes de los Jamones y Paletas Curadas españoles. La UE supone el 75% de las exportaciones.

Fuera de la UE, Estados Unidos lidera las exportaciones de jamones y paletas curadas españolas con 31,48 millones de euros. Aunque ha experimentado un descenso del 15,82% en 2023, en los últimos cinco años las exportaciones con destino al país americano crecieron más de un 63%. A continuación está China, con 28,4 millones pero niveles de crecimiento en ciclo largo muy superiores. El otro mercado emergente es México, con 20,3 millones de euros.

Tanto en Estados Unidos como China y México han sufrido caídas en el último año tras varios ejercicios de fuerte expansión. Aún así, hay un importante esfuerzo en promoción que se va a sostener en estos países, indican desde la interprofesional.

Tendencia alza

Los datos globales de exportación de jamones y paletas curados (no hay estadísticas específicas para el ibérico) muestran un crecimiento superior al 108% de las exportaciones en valor en los últimos diez años, hasta alcanzar los 649,26 millones de euros y las 59.443,58 toneladas de producto, según datos de ICEX-ESTACOM. En los últimos cinco años, las exportaciones aumentaron un 42% y solo en 2023 las ventas se incrementaron un 9,95%.

El aumento del valor de las exportaciones (+9,95%) fue mayor que el aumento en volumen (+3,05%), lo que ha supuesto que el precio medio del kilo se haya incrementado en el último año un 6,7%, hasta los 10,92 €/kg de media, un +17,4% en los últimos cinco años. Asimismo, el precio medio en países de la UE fue de 10,09 €/kg de media (+9,48%), frente a los 14,35 €/kg que se alcanzaron de media en Asia o los 13,98€ de Estados Unidos.

Campaña de Embajadores

Durante el viaje realizado en la experiencia Embajadores del Jamón Ibérico por dehesas, fábricas y restaurantes, Jesús Pérez Aguilar, director de comunicación de ASICI, ha destacado los esfuerzos realizados en los últimos años por el sector para impulsar campañas de promoción internacional en mercados estratégicos para el Ibérico. "Esta campaña nos ha permitido llegar a más de 1.500 millones de consumidores y aporta valor al trabajo diario de ganaderos e industriales que se levantan cada día para elaborar el que probablemente sea el mejor jamón del mundo".

Con este viaje, la Interprofesional pone punto final a tres años de formaciones, demostraciones sensoriales, showcookings, eventos dirigidos a prensa e influencers y comunicaciones que han permitido obtener más de 1.200 impactos en medios de comunicación, lo que supone un alcance de más de 400 millones de personas.

En redes sociales, por su parte, se ha logrado alcanzar a más de 24 millones de personas con un total de 150.000 seguidores en todos los perfiles, generando alrededor de medio millón de interacciones y 12 millones de reproducciones de vídeo.