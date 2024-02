Pascual innova en alternativas vegetales con la primera bebida a base de centeno

La división de alternativas vegetales de Pascual acaba de presentar su primera bebida de la marca Vivesoy elaborada con centeno y que eleva a cinco las variedades incluidas en esta gama.

Para la elaboración de esta bebida, la compañía muele el centeno integral para obtener una harina que se mezcla posteriormente con agua hasta obtener una pasta fina, a la que se añaden enzimas que descomponen el almidón. Tras colar la mezcla se obtener una textura suave y sedosa que sirve de base para mezclar con agua y el resto de ingredientes.

Las bebidas vegetales de base cereal son las más demandadas en el mercado plant based, con la avena a la cabeza (90%), aunque la variedad de centeno supone una alternativa vegetal nutricionalmente muy completa por su alto contenido en fibra, con vitaminas esenciales (D, E y B12) y minerales (Calcio), recuerdan desde la compañía, cuya gama de Vivesoy incluye Además especialidades de soja, almendra y frutos secos.

Para elaborar la primera bebida de centeno del mercado plant based nacional, la compañía arandina refuerza su compromiso con el campo español al apostar únicamente por materias primas de origen nacional, concretamente de cultivos de Castilla y León. En su gama Vivesoy, Pascual trabaja con 265 agricultores españoles que cultivan un total de 2.500 hectáreas, cuya cosecha ascendió a 9.000 toneladas en 2023, y que están repartidas por Castilla-La Mancha, Castilla y León, Navarra, Aragón, Cataluña, Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana y Extremadura.

Para Sergio Bravo, director de Plant Based de Pascual, "en España se dan las condiciones ideales para el cultivo de centeno de la más alta calidad, así que no tuvimos ninguna duda a la hora de buscar la mejor materia prima para Vivesoy. Además, la apuesta por este tipo de cereal va a ayudar a la supervivencia de la agricultura en determinadas zonas de nuestro país, donde, por la pobreza del suelo, solo admite cultivos de cereales robustos y resistentes como es el centeno".

Además, desde la compañía recuerdan que Vivesoy continúa siendo la única marca del mercado con el 100% de sus ingredientes procedentes de cultivos situados en nuestro país, certificado por Aenor, lo que refuerza la apuesta de la compañía por el desarrollo de la agricultura local, los productos de proximidad y la vertebración territorial.

"La nueva bebida de Vivesoy sorprende especialmente por su sabor. Habitualmente, asociamos el sabor del centeno al pan hecho con este cereal, donde el proceso de fermentación le confiere un sabor con mucho carácter y con notas amargas. Además, en la elaboración de nuestra bebida, al no haber fermentación del centeno, esas notas amargas no existen y lo que prevalece es un agradable sabor a cereal que no necesita de aromas ni azúcar añadido", apunta Sergio Bravo.