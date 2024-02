El gigante dubaití Iffco planea compras en España: "nos ofrecieron Deoleo, pero no nos convenció"

Iffco, el gigante alimentario con sede en Dubai (Emiratos Árabes Unidos), está decidido a crear un nuevo líder del aceite de oliva a nivel mundial. La empresa desembarcó en el sector en 2006 con la apertura de una planta de envasado en Túnez y la adquisición de su propia explotación de olivares, así como de una almazara, pero su gran objetivo está ahora en España.

Tras la adquisición de una planta en Granada, el consejero delegado del grupo, Rizwan Ahmed, explica en una conversación con el elEconomista.es en Dubái, su voluntad de "crear un gran operador del sector", para lo que estudiarán las posibles oportunidades que surjan en el mercado. Tal y como adelantó este periódico el pasado 6 de octubre, el primer ejecutivo de Iffco admite que "nos ofrecieron la compra de Deoleo y, aunque hicimos una due dilligence inicial -una auditoría inicial- no nos acabó convenciendo".

¿La razón? Según dice, no fue solo una cuestión de precio, teniendo en cuenta que el fondo CVC Capital Partners, que encagó la operación a Lazard, pedía 400 millones de euros. "Entendimos que no había las sinergias suficientes, aunque eso no quiere decir que en el futuro pueda pasar cualquier cosa y podamos volver a planteárnoslo", asegura Ahmed. Son declaraciones que se producen después de que el pasado 9 de octubre Deoleo negara a la CNMV haber tenido ningún tipo de contacto con Iffco y que incluso, unos días después, el presidente de la compañía, Ignacio Silva, negara públicamente que la empresa estuviera en venta.

Voluntad de crecimiento

Rizwan Ahmed deja claro ahora, aunque esa operación ha quedado aparcada, Iffco tiene una fuerte voluntad de crecimiento en España, cuyo aceite comercializa con la marca Allegro. "España es el primer productor mundial y queremos estar presentes", asegura de forma contundente. Iffco, propiedad del grupo indio Allana, se ha hecho ya con el liderazgo del mercado en varios países de Oriente Medio con la enseña Rahma y está iniciando ahora su desembarco en Europa. "Además de España, estamos presentes también en Estonia o en los Balcanes", dice Ahmed. La empresa asegura, asimismo, que "gracias a que tenemos olivares propios estamos consiguiendo sortear los problemas con la subida de los precios", después de que el coste del aceite de oliva se haya disparado en los últimos dos años por la caída de la producción.

Al no cotizar en bolsa, la empresa no rebela sus datos de facturación. Sin embargo, prueba de su tamaño es que cuenta con más de 95 marcas, tiene 30 fábricas en todo el mundo y emplea a alrededor de 50.000 trabajadores. Fundada en 1975, decidió abrir su central en Dubái, según cuenta su consejero delegado, "por las facilidades que ofrece para hacer negocios y su gran atractivo como centro logístico". Además del aceite, el grupo está presente en el sector de los snacks o galletas, con enseñas como Tiffany o en salsas y purés con Noor.

Asimismo, mantiene una apuesta fuerte por el segmento de productos veganos o plant based bajo la enseña Thryve, que cuenta con un centro de producción en Dubái. El consejero delegado de Iffco tiene claro que se trata de "productos sanos y sostenibles, que están experimentando un gran crecimiento gracias a la demanda existente, sobre todo por parte de las nuevas generaciones". No obstante, insiste en que "habrá que ir paso a paso porque la situación en cada mercado es distinta y no existe, además, la misma regulación al respecto en todos los países".