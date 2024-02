Castilla y León exige a la UE un "cambio radical" en la PAC para casar medio ambiente y rentabilidad 

El consejero de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León, Gerardo Dueñas, ha exigido en su reunión con el comisario europeo de Agricultura, Janusz Wojciechowski, un "cambio radical" en la PAC para que finalmente se pueda compatibilizar la producción agroganadera con el mantenimiento del medio ambiente, al tiempo que ha señalado que se vive un momento "clave" para propiciar estas modificaciones con las elecciones en la UE.

Dueñas ha estado acompañado en esta visita a Bruselas por los titulares de Agricultura en Aragón, Comunitat Valenciana y Extremadura, una reunión en la que han trasladado al comisario un manifiesto en el que se recoge "la mayor parte" de las reivindicaciones de los agricultores y ganaderos.

"Hay que defender al agricultor y al ganadero, tenemos que seguir teniendo esa capacidad de ser los que alimentamos a la población de nuestras ciudades, de nuestros países y de la propia Unión Europea, y las políticas de la Comisión y el exceso de celo, tanto a nivel de control como a nivel de políticas medioambientales, ha dejado un poco fuera el papel fundamental de producir", ha señalado el consejero.

De este modo, Dueñas ha insistido en la necesidad de "compatibilizar el medio ambiente con la rentabilidad de las explotaciones". "Si la explotación no es rentable, lógicamente no tendremos agricultores, no tendremos ganaderos, no tendremos relevo generacional en nuestros pueblos y lo más importante, no tendremos esa alimentación sana", ha relatado.

Para Dueñas la Comisión Europea tiene que modificar su estrategia. "hay que hacer un cambio radical en la PAC", ha señalado, un punto en el que ha pedido políticas "más realistas, más de verdad donde se hable de políticas de verdad que favorezcan al sector agrícola, al sector ganadero y a la vida rural en los pueblos de Europa".

En este punto, el consejero ha recordado que la UE está en época preelectoral ante las elecciones que se celebrarán el 9 de, por lo que ha considerado que es un "momento clave", un punto en el que ha pedido a los ciudadanos que piensen su voto en defensa de sus intereses y en un avance "positivo" de la agricultura y la ganadería, ya que, "ahora mismo", la solución mayoritaria está en Bruselas.