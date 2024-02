El simpar vídeo del McMuffin de McDonald's cambiando de nombre a McDalena en el Registro Civil de Madrid

En casi todos los ámbitos, en especial si hablamos de tecnología o internet, el inglés lleva décadas comiéndole la tostada al castellano.

Ocurre también ampliamente en el sector alimenticio, aunque ahora McDonald´s ha claudicado ante sus clientes españoles, que demandaban en las redes sociales cambiar el nombre de sus McMuffins, y ha decidido rebautizarlos como McDalenas en todos sus restaurantes ubicados en España. Era el nombre más propuesto, aunque había también quienes sugerían otros, como "Mcdalenorros", puesto que se trata de "magdalenas grandes".

"No me llames Muffin, llámame McDalena" es el eslogan que utiliza McDonald's para anunciar este cambio en la denominación de sus clásicos McMuffins, en una campaña que se ha visto respaldada en Madrid por una enorme lona colocada en un edificio de la calle Alcalá y por un vídeo en tono de humor que no deja indiferente, ya que en él vemos a un McMuffin que entra al Registro Civil Único de Madrid y sale con el nombre cambiado a McDalena.

Eso sí, una vez que se cambia el nombre, la magdalena sigue expresándose en inglés, ya que en el envase figura "Hello, my name is McDalena" en lugar de "Hola, mi nombre es McDalena".

McDonald's asegura que el único motivo por el que ha cambiado de McMuffins a McDalenas es satisfacer a sus clientes, ya que miles de ellos llevaban tiempo demandando el cambio en las redes sociales. Para la marca supone adaptarse a las preferencias locales y concretar un nuevo guiño a la proximidad, como hace con la compra de los productos que utiliza para elaborar su carta.

"En McDonald's España, entendemos que la verdadera innovación surge de la escucha activa, la adaptabilidad a las necesidades locales y un enfoque centrado en nuestros clientes", asegura Natalia Echeverría, responsable de Marketing y digital officer de McDonald's España, que apunta también que "las McDalenas son el resultado tangible de esta filosofía, que nos anima a cambiar el nombre de nuestro producto tras una petición popular".

La responsable de Marketing en España de la compañía estadounidense considera que "con esta novedad, revitalizamos y diversificamos la oferta de McCafé con dos sabores para dar más opciones de desayuno y merienda para todos".

McDonald's dispone también en España de sus postres dulces McPops en tres sabores: Nocilla, chocolate blanco y Lotus Biscoff. Aunque en este caso, la compañía no tiene previsto cambiarles el nombre a sus McPops para llamarles "McEstallido" o similar.

Es más, McDonald's mantiene en inglés los nombres de casi todos sus productos, salvo el clásico Cuarto de libra, su gama McCafé o la hamburguesa McPollo, aunque utiliza "chicken" en el resto de sus productos con pollo y los de pescado no los llama 'McPescado", sino "McFish". Si McDonald's quiere seguir castellanizando su carta, tiene mucho trabajo por delante.

Las McDalenas de McDonald's están incluidas en su gama McCafé, donde hay postres dulces y salados, y pueden encontrarse en dos versiones renovadas: chocolate y caramelo salado. Eso sí, pese al cambio a "McDalenas", a la de caramelo salado la siguen nombrando en inglés: "Salted caramel". Con la de chocolate no hay caso, pues se dice igual en inglés y en español. Ambas McDalenas no escatiman en potencia calórica y atesoran 573 calorías (441 por cada 100 gramos).

