Pedro Barato: "La política de Ribera, por su carga ideológica, pone en peligro al sector agrario"

Pedro Barato, presidente nacional de Asaja, atiende telefónicamente a elEconomista.es poco minutos después de que su organización haya acordado con Coag y Upa unidad de acción para replicar en nuestro país las movilizaciones agrarias que recorren Europa en contra de unas políticas medioambientalistas que "van contra la agricultura y penalizan a un sector tan importante como el agrícola".

¿Cómo están viendo las movilizaciones en Europa?

Es el reflejo de que se ha rebosado el vaso con todas las políticas que se han ido haciendo en los últimos años contra la agricultura europea. Nosotros creemos que así no se hace más Europa, que es lo que queremos, sino que se penaliza a un sector tan importante como el agrícola. Nos tenemos que adecuar a las nuevas normas, pero esas normas tienen que tener el respaldo científico, el respaldo profesional, se tiene que hacer escuchando a los agricultores y no que haya políticas que supongan menos dinero de la PAC y situaciones que complican la producción con más restricciones por el bienestar animal o la Ley de Restauración de la Naturaleza. No se trata solo de menos dinero, sino de hacer poco atractivo y rentable un sector que ya viene bastante dañado.

¿A nivel nacional tienen otras reivindicaciones?

El tema del regadío es fundamental porque hay que garantizar un acceso equitativo y sostenible del agua para la agricultura o que se cumpla la Ley de la Cadena Alimentaria y mientras no haya unos costes de producción objetivos poco se puede hacer. En el tema de la sanidad animal llevamos más de 30 años para erradicar la tuberculosis y no lo hemos hecho, o sea que algo está fallando. También hay que corregir todo el tema de la burocracia que sufre hoy en día una explotación agraria o el cuaderno digital que se va a implantar, pero para eso antes no tendrán que poner cobertura en todas las explotaciones agrarias.

¿También se quejan de las importaciones de países terceros?

Aquí tiene que haber una reciprocidad normativa con terceros países. No podemos aceptar ninguna reglamentación ya sea comunitaria o nacional mientras en otros países a los que compramos sus productos tienen unas exigencias distintas a las nuestras. Eso sí que es una competencia desleal.

¿Lo dice por las acusaciones de Francia hacia España e Italia?

Es una mentira grandísima. No se habla de la competencia desleal de Marruecos. La crítica del primer ministro es por puro desconocimiento y el nerviosismo que tenían por las movilizaciones de los agricultores. Francia tiene 86 u 87 sustancias activas en materia de fitosanitarios que pueden aplicar y España tiene 31. Quien está haciendo las cosas distintas son los franceses. En España somos buenos gracias a los propios riñones y al esfuerzo del agricultor. Si no nos pusieran tantos límites, seríamos mejor en los mercados.

¿Y que reclaman desde Asaja ante los ataques a los productos españoles?

Hay medidas en Bruselas para que los franceses no puedan estar haciendo lo que siguen haciendo. Hay que penalizarles y darles donde más duele: quitarles de la bolsa de la política agrícola común la parte del daño que están haciendo a otros países

Ya han acordado la unidad de acción con COAG y UPA para movilizarse. ¿Tienen calendario?

Si. La semana que viene empiezan. Hay que concretar el próximo jueves cómo van a quedar en el calendario, pero ya la próxima semana hay movilizaciones en Ávila, en Zamora, etc. Es importante que las tres organizaciones agrarias hayamos decidido la unidad de acción.

¿Habrá algún gran acto central en Madrid?

Es prematuro para decirlo, pero no se descartan ni actos en Madrid ni actos en Estrasburgo.

¿Con estas políticas restrictivas se pone en riesgo la seguridad alimentaria en la UE?

La seguridad alimentaria no se pierde en un día, pero con lo que están haciendo al quitar herramientas a la producción y poniendo solo limitaciones y prohibiciones, al final la dependencia del exterior hace peligrar la soberanía alimentaria.

¿Cree que las movilizaciones agrarias condicionar las próximas elecciones europeas?

Alguien en otros países de Europa está intentando utilizar estas situaciones, pero a nosotros lo que nos interesa es que haya un Parlamento de futuro que defienda los intereses de la agricultura europea, y en particular de cada Estado miembro y en nuestro caso España.

Se lo decía en el sentido de que si confía que con estas protestas los grandes partidos se darán cuenta de que esto hay que cambiarlo...

Si no lo hacen estarán cometiendo una grave responsabilidad.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, pide ahora un diálogo abierto con los agricultores ¿Llega tarde?

Esto es lo de siempre: ahora que llueve se necesita un paraguas. La presidenta sigue haciendo dejación de funciones con lo que respecta al sector agrario. La única atención que ha tenido es que como se le comieron un pony los lobos eso ya se lo tomó en serio. Parece ser que Macron se va a entrevistar con ella el próximo jueves y habrá que ver, pero nosotros le hemos pedido una entrevista urgente.

¿Y el comisario de Agricultura?

Ni está ni se le espera.

Teresa Ribera ha pedido hace unos días a la UE más ambición climática. ¿Otro martillazo en el mismo clavo?

Ribera, por su ignorancia y su gran carga ideológica, pone en peligro al sector agrario.

Volviendo al tema de las acusaciones de Francia ¿Qué le parece la respuesta del ministro Planas?

Hace falta más contundencia. El primer ministro francés se va pasado mañana a ver a Von der Leyen para decir que no pude seguir así el campo francés. En España debería ser el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien saliera en defensa de los agricultores españoles.