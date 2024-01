Morata se queda en Manolo Bakes: la intrahistoria de la 'no salida' del futbolista

En estas últimas horas se ha hablado bastante del delantero del Atlético de Madrid, Álvaro Morata, y no por sus actuaciones dentro del terreno de juego si no por uno de sus negocios: Manolo Bakes. Este domingo se podía leer en la prensa que se convertía en el propietario absoluto de la franquicia. En cambio, este mismo lunes, también se había corregido dicha información en la que se aseguraba que había vendido todas sus acciones de la empresa de manolitos. Pero la realidad es que el atacante madrileño sigue siendo uno de los accionistas de la marca en la que lleva siete años de incursión. Ha sido la misma compañía la que ha querido desmentir estas noticias contradictorias.

Desde la tarde del domingo, Morata ha pasado a los titulares más como empresario que como profesional del balompié. La Razón y Marca fueron los primeros en publicar que el delantero del Atlético se lanzaba a por la totalidad del negocio de Manolo Bakes, de la que es socio desde hace siete años. El resto de medios se hicieron eco de la noticia que corrió como la pólvora por internet.

El entorno de Morata se ha pasado todo el día intentando desmentir las informaciones. La situación ha sido tan peculiar, que por la tarde Morata ya no compraba la totalidad de la compañía si no que vendía su participación. No ha sido hasta bien entrada la tarde de este lunes, cuando la compañía Manolo Bakes ha emitido un comunicado desmintiendo las noticias y detallando la presencia accionarial del futbolista en el famoso productor de 'manolitos'.

En el comunicado de Manolo Bakes destacan:

1º Desmentimos rotundamente que Álvaro Morata sea el propietario en su totalidad de Manolo Bakes, si bien es uno de accionistas de la sociedad De Boca en Boca SL, propietaria de la marca Manolo Bakes. Entre dichos socios, entre otros, figuran Pablo Nuño y Ángel Terres, co-fundadores de Manolo Bakes y quienes ocupan los cargos de co-Ceos de la compañía cuya dirección general corresponde a José Antonio del Castillo. 2º De la misma forma, queremos desmentir que, como también ha aparecido publicado en algunos medios de comunicación, Álvaro Morata haya vendido parte o la totalidad de su participación en dicha sociedad. 3º Tal y como comunicó Manolo Bakes vía nota de prensa el pasado 15 de enero, Manolo Bakes cuenta ahora con el apoyo financiero de VGO Capital, gestora institucional de fondos de capital riesgo, a través de una operación corporativa cuya valoración se estima cercana a los 60 millones de euros. En este contexto, la compañía aborda su objetivo de impulsar su plan de negocio y expandirse fuera de España, preparándose para dar el salto internacional en mercados como Estados Unidos, donde prevé iniciar su expansión a finales de este año, Latinoamérica, Oriente Medio y Portugal, donde recientemente ha firmado un acuerdo comercial con un socio local para la apertura de más de 15 tiendas en los próximos 3 años, previendo la apertura de las dos primeras de ellas en Lisboa durante el primer semestre del año. En cuanto a España, sigue siendo un mercado de crecimiento clave para la compañía donde prevé alcanzar las 100 tiendas en un futuro próximo. En este sentido, adjuntamos esta nota de prensa para más información. 4º Por lo tanto, requerimos a los medios de comunicación que se hayan hecho eco de estas noticias que no corresponden con la realidad que rectifiquen sus contenidos a la mayor brevedad.