Garat (Cepesca): "Es incomprensible que no se elimine el IVA a los productos pesqueros"

A Javier Garat, secretario general de la Confederación de Española de Pesca, Cepesca, el mar le viene por su Sanlúcar natal, por un abuelo marino y por su padre, empresario de conservas. El sector pesquero se debate entre las exigencias de la Unión Europea, las necesidades del reto tecnológico que deben afrontar las flotas y las crisis puntuales en el día a día, como la del vertido de plástico en la costa norte española.

¿Hay preocupación en el sector pesquero con el vertido de pellets?

Desde Cepesca nos gustaría transmitir un mensaje de tranquilidad a la opinión pública ante la posible incertidumbre generada por los pellets o granza que han aparecido en distintas playas de Asturias, Galicia, Cantabria y la costa francesa, por el temor que pueda causar a la hora de consumir productos pesqueros. Nosotros apelamos a la ciencia y a los científicos para conocer los efectos reales que para la salud pueden tener este tipo de vertidos de bolas de plástico. Por lo que apuntan las primeras informaciones se trata de polietileno que no sería tóxico. Para tranquilidad de los consumidores parece que no se trata de microplásticos y en el caso de que fueran ingeridos accidentalmente por los peces estarían presentes en estómago e intestinos, que nunca se consumen por el ser humano

La reducción del IVA del pescado. ¿Es ya una batalla perdida? El aceite de oliva parece que lo va a conseguir por una vía insólita

Nos parece muy bien que digan ahora de eliminarlo para el aceite de oliva, pero nos parece incomprensible que no se haya hecho para los productos pesqueros. Unos alimentos que está demostrado científicamente que con un consumo regular de dos o tres veces a la semana disminuyen el riesgo de accidentes cerebrovasculares en un 70%, la probabilidad de muerte súbita en un 20%, y también el riesgo de fallecer por infarto agudo de miocardio. Unos productos que en países como Portugal se les ha eliminado el IVA, en países como Francia tiene 5,5, el 3% en Luxemburgo o el 5% en Chipre … Si el Gobierno dice que quiere apostar por una fiscalidad saludable y sabe que el coste estimado en gastos sanitarios por enfermedades causadas por una mala alimentación están en torno a los 14.000 millones de euros, ¿porque no lo hacen sinceramente? Es incomprensible. No hay que rendirse. Llevamos ya 15 años con esto, y con mucha insistencia en los últimos tres años. Es muy curioso que durante la pandemia el sector pesquero y los productos pesqueros fueron considerados sectores esenciales y estratégicos, con riesgo para nuestros pescadores, para que los ciudadanos pudieran seguir disfrutando de esas maravillas que ofrecen nuestras cosas y que consiguen nuestros buques. Entonces sí nos consideraban esenciales y estratégicos, pero ahora parece ser que no. Es algo que venimos pidiendo todos los eslabones de la cadena comercial, desde los representantes de pescadores, mayoristas, minoristas, las conserveras .

Rentabilidad

¿El precio es el principal factor para explicar la tendencia a la baja del consumo de pescado y marisco?

Yo creo que no. La inflación en los productos pesqueros ha sido menor que en otros alimentos. Se puede pensar en los cambios en los hábitos de vida y sobre todo en la ausencia de una promoción adecuada. Desde que desapareció el FROM se ha reducido mucho. Por eso hemos creado Pesca España, un instrumento que ofrece la organización común de mercado y la política pesquera profesional que te permite acceder a la cofinanciación del 75% de proyectos como un plan de producción y comercialización. Hemos empezado hace poco más de un año. Apelamos a la colaboración público privada para intentar promocionar el consumo de pescado. Estoy convencido de que si lo hacemos bien será un éxito. Hay buenos ejemplos, como el de Noruega, que invirtió 4 millones en España y 70 en el mundo para promocionar su salmón y su bacalao. El consumo de salmón en España ha superado ya el de merluza, y el bacalao screen lo encuentras en los mejores restaurantes. Necesitamos una buena estrategia de marketing y comunicación con los consumidores.

¿Es rentable una empresa pesquera hoy?

Para hablar de la rentabilidad de la flota primero tenemos que ver las condiciones en las que nos encontramos. Por un lado tenemos la Unión Europea, con una política pesquera común, con una política medioambiental y con una política comercial poco coherentes entre sí. Y que hace unas exigencias a la flota pesquera con los estándares más altos del mundo, y que por supuesto no tienen que cumplir la mayoría de nuestros competidores. Eso nos hace ser menos competitivos frente a terceros países, que luego por esa política comercial o por acuerdos comerciales entran en la Unión sin aranceles. Ocurre, por ejemplo, con los lomos de atún, que en su gran mayoría llegan de China. Todo eso nos pone desde luego en una situación de peor competitividad frente a otras flotas. En la Unión Europea la evolución de los últimos años confirma que se ha producido un descenso considerable de la flota. En el caso de España, por ejemplo, hemos pasado de 22.000 barcos a apenas 8.600 en la actualidad, y lo mismo proporcionalmente en cuanto a trabajadores. Aunque en el Atlántico la gran mayoría de las poblaciones de peces se encuentran en rendimiento máximo sostenible.

¿Y qué ocurre en el Mediterráneo?

En el caso del Mediterráneo todavía tenemos algunas poblaciones sobreexplotadas, pero claramente se aprecia un cambio de tendencia. Se está mejorando considerablemente a costa de apretar y apretar y apretar a los pescadores. De hecho, en el Consejo de Ministros de la UE de diciembre, donde se decidieron las cuotas de este año, para la mayoría de las poblaciones del Atlántico la propia Comisión propuso un incremento para especies como la merluza, el gallo, el rape … En el caso de la cigala proponía una reducción, pero se puede atenuar. Todo eso son buenas noticias. Las malas venían sobre todo para el Mediterráneo, donde han querido una reducción del 9,5% adicional, si bien es cierto que se aplican una serie de criterios que lo pueden rebajar. Pero sigue siendo una reducción más que se suma a las que vienen ya sufriendo la flota desde hace cuatro años: si se aplicara el total del 9,5% estaremos hablando de un 40% reducción de actividad de pesca en apenas cuatro años. ¿Qué sector económico puede aguantar con menos de 120 días desarrollando su actividad. Es muy difícil ser rentable para la flota del Mediterráneo. Está al límite. Por eso las mismas organizaciones andaluzas están pidiendo que ayudas al desguace, para que los barcos en peor situación, los más antiguos y con poco futuro, como por ejemplo los que aún hay de madera, se puedan desguazar y los días de pesca que les corresponden puedan ser repartidos entre los demás, lo que mejoraría la situación.

En general la sensación es de sentirse castigado por la Unión Europea, en particular por la Comisión, que está claramente obsesionada con el aspecto medioambiental de la sostenibilidad. Pero la sostenibilidad tiene tres pilares y se olvidan del social y del económico.

Sostenibilidad

Las capturas en Andalucía se han reducido un 25% en una década. ¿Es un problema de salud de los caladeros o de reducción de la fuerza pesquera?

Si se pesca menos es porque hay muchísimos menos barcos, aunque individualmente cada barco pueda pescar más. La situación de los calderos es la mejor en los últimos veinte años.

¿Está siendo adecuada la respuesta ante amenazas como el alga asiática, que está castigando a la flota del Estrecho?

La impresión que tiene el sector pesquero es que no se ha hecho casi nada, y de que si se ha hecho algo desde luego no es suficiente. Hay empresas, en concreto una en Cádiz, que disponen de una tecnología capaz de solucionar el problema, que ya lo ha solucionado los fiordos noruegos, que lo ha solucionado en Chile y lo ha solucionado en otros lugares del mundo. Llevamos como tres años pidiendo a la administración, al Ministerio de Transición Ecológica principalmente, que la autorice para hacer una prueba. El empresario dice que solo cobra si tiene éxito. Y todavía estamos esperando las autorizaciones. No nos han hecho ni caso.

¿Cómo descarbonizar una flota envejecida con más de 30 años en la mayoría de los barcos?

En este momento no existe una fuente de energía alternativa al gasoil que sea viable desde el punto económico, desde el punto de vista del espacio necesario para su almacenamiento a bordo y desde el punto de vista de viabilidad técnica. Nosotros estamos comprometidos con la descarbonización. La flota ha reducido de forma muy notable sus emisiones con medidas de eficiencia energética. Pero lo cierto es que eso es reducción, no es eliminación que es lo que figura en los objetivos que tenemos que alcanzar en el año 2050 de emisiones cero. Estamos hablando de barcos que necesitan autonomía y de la importancia de velar por la seguridad de las tripulaciones. Hay que invertir aún mucho en tecnología para conseguir encontrar esas fuentes alternativas, porque está claro que el hidrógeno ocupa cuatro veces más que el gasoil, y necesitaríamos barcos cuatro veces más grandes. El amoniaco metanol, gas natural licuado y otros combustibles no son viables para la pesca de forma general, más allá de que puedan tener alguna aplicación puntual. Además, hay un problema de desarrollo legislativo: existen normas en la Unión Europea que prohíben incrementar la capacidad de los barcos pesqueros. Para usar esos combustibles ahora disponibles como alternativa habría que cambiar la limitación de la capacidad. Y también habría que resolver cuestiones logísticas y que esa logística estuviera implantada en todo el mundo, porque si no sería inviable. El sector está comprometido, pero no pueden exigirnos cosas que sean imposibles de cumplir.

Reto tecnológico

¿Está el sector acometiendo el cambio tecnológico?

La flota española en particular ha apostado por la nueva tecnología. Tenemos empresas españolas tipo punteras en el mundo de seguimiento por satélite de los barcos, los contratan las administraciones y lo ponen en nuestros barcos, que gestionan entre otros el diario electrónico de abordo, que nos facilitan la comunicación satelital, que tienen productos para la eficiencia energética o para la seguridad a bordo. Ofrecen equipos que son capaces con sus sonares de distinguir la especie que tienes en la zona cuando vas a largar … Hay una serie de retos ahora en el Reglamento de control que van a afectar sobre todo a la digitalización de la flota artesanal que va a requerir un esfuerzo en los próximos años con la inclusión de tecnologías y de las cámaras a bordo, que si bien es un instrumento que podría ser adecuado también es cierto que la Comisión Europea lo ha pervertido y lo quiere utilizar exclusivamente para control con una norma que es imposible de cumplir, una norma mal diseñada desde el origen que tiene mil excepciones porque se sabe que no se puede cumplir y que vamos a intentar cambiar.

¿Están minusvaloradas las posibilidades del mar y la industria pesquera por los grandes inversores y los fondos?

Ya hay casos en los que han entrado fondos y puede que se produzcan más en el futuro con empresas grandes. No creo que entren en flotas de bajura. Pero nos encontramos ahora en una situación delicada porque empresas importantes han sufrido el impacto del incremento de los costes tan brutal y un contexto económico que no ayuda, y han presentado el preconcurso de acreedores. Desde el punto de vista de los análisis de riesgo puede que hayan hecho replantear alguna situación. Yo espero que sea algo temporal y que en el futuro cambie la situación, porque el sector tiene futuro seguro. Estamos hablando de una población mundial creciente a la que hay que darle de comer

¿La respuesta a la soberanía alimentaria o la escasez de recursos está en el mar?

Es importantísimo que eso lo comprendan en la Comisión Europea, para conseguir un equilibrio entre la conservación de la biodiversidad y tener las especies en rendimiento máximo sostenible. Y ahí decimos los pescadores somos los guardianes del mar, los primeros interesados en el uso sostenible de los recursos naturales. Está demostrado que allí donde se han puesto normas de gestión adecuadas, y un control adecuado, las poblaciones de peces se multiplican y la gente vive bien, gana dinero y las condiciones sociales son mejores. Hay muchas historias de éxito. Y también hay que atender a la seguridad alimentaria, hay que dar de comer a la población mundial. El problema es que las instituciones, y sobre todo la Comisión, se ha centrado sólo en la conservación de la biodiversidad y se olvida de todo lo demás. Según la FAO el 82,5% de las poblaciones de peces desembarcadas en el mundo proceden de stocks de poblaciones de peces gestionadas de forma sostenible. Y la propia FAO también dice que el 65% de las poblaciones de peces gozan de buena salud y sólo el 35% está sobreexplotada, y en gran medida corresponde a aguas que no son de la Unión Europea.

En una intervención reciente aseguró usted que comer pescado nos hace más felices. ¿Eso tiene base científica?

Sí, si. Yo lo conocí por el cardiólogo Guillermo Aldama, el mejor divulgador de temas de consumo, que dice que comer pescado provoca que se genere un neurotransmisor como es la serotonina, una de las hormonas de la felicidad. Se han hecho estudios científicos en los que a un grupo de control de personas en tratamiento se le suministraron fármacos y a otro grupo se le dio una dieta rica en pescado. Y el resultado fue que ambos grupos tenían los mismos niveles de serotonina, generada en un caso por las medicinas y en otro de forma natural.