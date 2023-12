J. Villanueva (Brugal): "Embarcarme en este viaje ha presentado sus desafíos, pero también ha impulsado mi determinación"

La historia de Brugal se remonta a 1888 cuando Andrés Brugal viajó desde España a Cuba y, posteriormente, a República Dominicana. Desde entonces, la compañía ha crecido y se ha convertido en una reconocida destilería de maestros roneros que combina tradición e innovación, elaborando diversas variedades de esta bebida icónica

Colección Visionaria, creada por Jassil Villanueva (tataranieta del fundador y primera maestra ronera), supone un antes y un después en el ron premium.

¿Cómo nació Colección Visionaria?

Colección Visionaria nació del deseo de ir un paso más allá en la elaboración tradicional de ron. Representa nuestro compromiso con la innovación, la calidad y nuestro espíritu visionario para elaborar rones excepcionales.

Se trata de una edición limitada de rones únicos en el mundo debido a la utilización de un proceso completamente exclusivo de Brugal y pionero en la industria del ron: el tostado de barrica aromática. Es especial para mí, además, porque surge de mis recuerdos de la infancia: lugares, sabores y olores de República Dominicana que me inspiran a crear. Por eso, todas las ediciones de Colección Visionaria se caracterizan por utilizar productos autóctonos, como es el caso del cacao 100% dominicano en la Edición 01.

¿Qué aporta el ron a su vida?

El ron no es solo una bebida, es una pasión que infunde energía a mi vida. Representa la tradición, la artesanía y la alegría de compartir momentos únicos con amigos y familiares. El arte de mezclar y crear expresiones únicas de ron es una fuente constante de inspiración y satisfacción.

Para mí uno de los retos más importantes y atractivos es la responsabilidad de que los rones de Casa Brugal continúen siendo un líquido de clase mundial y la primera elección para muchos consumidores.

Ha conseguido ser maestra ronera en un mundo tradicionalmente de hombres. Tras más de 10 años de experiencia … ¿Se ha encontrado con muchas dificultades?

Embarcarme en este viaje en una industria dominada por hombres ha presentado sus desafíos, pero también ha impulsado mi determinación. Durante la última década he enfrentado y superado obstáculos, ganándome respeto a través de la dedicación y la experiencia. Cada una de las dificultades las he afrontado como un peldaño más hasta llegar a convertirme en la maestra ronera que soy hoy, así como en el ser humano que quienes me conocen, disfrutan.

¿Cómo describiría su estilo único como maestra ronera?

Mi enfoque como maestra ronera se caracteriza por un delicado equilibrio entre tradición e innovación. Me esfuerzo por crear expresiones que honren nuestra herencia familiar y al mismo tiempo superen los límites con técnicas y perfiles de sabor innovadores. La atención al detalle y un compromiso inquebrantable con la calidad definen mi estilo.

¿En una cata, qué tres cosas qué tres aspectos tienen que buscarse en un sorbo de ron para saber que es bueno?

Para mí, un buen ron se caracteriza por una interacción armoniosa de sabores, una sensación en boca suave y completa y un final persistente que deja una impresión memorable.

¿Cómo selecciona los ingredientes y las técnicas para crear nuevas recetas de cócteles con ron?

Mi especialidad es crear rones de alta calidad que trasmitan nuestra herencia, pero a la vez rompan nuevos esquemas; los cocteles se los dejo a los expertos en el área. Me concentro en seleccionar ingredientes de alta calidad que mejoren las características únicas del ron que de por sí obtenemos de nuestras barricas. Experimentar con varias técnicas me permite sacar lo mejor de cada elemento, lo que da como resultado una experiencia única en cada ron que creamos.

¿Cómo percibe la evolución del ron y su papel en la coctelería contemporánea?

El ron ha evolucionado desde un espíritu tradicional hasta convertirse en un actor versátil y dinámico en los cócteles contemporáneos. Sus diversos perfiles de sabor lo convierten en el favorito entre los mixólogos y ofrece infinitas posibilidades. El ron ha trascendido sus fronteras históricas y ahora es un elemento básico en cócteles innovadores y que marcan tendencia.

¿Qué consejos daría a aquellos que aspiran a seguir sus pasaos en el mundo de la maestría ronera?

Para los aspirantes, mi consejo es sumergirse en la rica historia y tradiciones de la elaboración de ron. Aprender de los mentores, aceptar los desafíos como oportunidades para crecer y nunca deje de perfeccionar su oficio. Pasión, dedicación y sed de conocimiento allanan el camino para un viaje gratificante en el mundo del ron.