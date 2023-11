Los trabajadores de Amazon en España convocan huelga general en pleno Black Friday

El sindicato CCOO ha convocado paros de una hora por turno en todos los centros de Amazon en España en plena campaña de Black Friday y Cyber Monday, el pico de consumo online previo a la Navidad.

De esta manera los días 27 y 28 de noviembre, los trabajadores del gigante del comercio electrónico pararán para denunciar la que consideran una insuficiente protección de su salud laboral, además de unos salarios que no reconocen las responsabilidades y exigencias que marca la empresa.

En su comunicado a la empresa, el sindicato alega haber comprobado junto a la Inspección del Trabajo que "el sistema de Gestión de Accidentes e Incidentes implantado por Amazon, está ocultando posibles fallos en las medidas de seguridad", lo que implica la no aplicación de la prevención necesaria. "Si no se reconoce el problema, no se le puede poner solución, así de sencillo y así de grave", explica el sindicato.

En cuanto los salarios, el comunicado acusa a Amazon de pagar los salarios mínimos del sector de cada provincia en la mayoría de los casos y, aunque reconoce que la forma ha dado mejoras, "en ningún caso compensa lo que nos exige cada día", ya que "nos exige que demos el máximo y no el mínimo".

Además de estos problemas, el comunicado desgrana otra serie de deficiencias en la gestión diaria de los recursos humanos de la compañía como fallos en el cobro y confección de las nóminas, con falta de claridad en sus conceptos; la no concesión o trabas para disfrutar de permisos; o errores en la gestión de vacaciones o de la jornada laboral.

En este sentido, el sindicato acusa a la multinacional de no dar a los departamentos locales de Recursos Humanos los medios necesarios para desarrollar correctamente su labor y de haber externalizado varios de sus procesos, empobreciendo y empeorado sensiblemente el soporte de la empresa a los trabajadores.

La empresa responde



Desde Amazon aseguran que sus empleados trabajan en un entorno "moderno y seguro" y que sus salarios son competitivos, de "al menos 1.400 euros al mes y con oportunidades para crecer y desarrollar sus carreras". Además, considera que "los empleados y sus familias tienen beneficios integrales, incluidos seguros médicos y de vida privados, comidas remuneradas, permiso de paternidad pagada extendida y descuento para empleados", entre otros.