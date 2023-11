Amazon anuncia la apertura de supermercados a partir de 2024

A comienzos de año, Amazon parecía tirar la toalla con dos de sus incursiones en el sector de los supermercados, Amazon Go y Amazon Fresh, al no conseguir los resultados esperados. La idea detrás de ambos proyectos, según el CEO de la compañía, era "encontrar un formato que se diferencie de la competencia". Sin embargo, el balance no ha sido el esperado: los 38 establecimientos Amazon Fresh y los 28 locales Amazon Go repartidos por EEUU únicamente han supuesto el 2,5 % de la cuota de mercado en el país. Por ello, en febrero anunciaron tanto el cierre de algunos supermercados como la paralización de nuevas aperturas para centrarse en la cadena Whole Foods, adquirida en 2017 por 13.700 millones de dólares.

Esa pausa, según recoge Bloomberg, parece haber llegado a su fin. El portal económico revela esta semana que, para 2024, pretende ampliar la red de supermercados Amazon Fresh por Estados Unidos, junto con el rediseño de cinco establecimientos.

Servicio de entregas

Para impulsar el nuevo rumbo de los supermercados, Amazon pretende extender el servicio de entrega de comestibles a las personas no suscritas al programa de fidelización Prime. Así, tanto los suscriptores como los no suscriptores podrán beneficiarse de los servicios ofertados por la cadena. Aunque, eso sí, a diferente coste.

Según el portal, quienes no sean miembros de Prime podrán solicitar el servicio de entregas por un precio comprendido entre 4,95 y 13,95 dólares por entrega, mientras que los suscriptores podrán seguir disfrutando de dicho servicio por el mismo precio: entre 6,95 y 9,95 dólares por entrega, con envíos gratuitos a partir de 100 dólares.

Las novedades para 2024 no acaban ahí, sino que la entrega en tiendas de Whole Foods Market también llegarán a los no suscriptores Prime "en un futuro muy próximo", ha confirmado al portal Claire Peters, vicepresidenta mundial de Amazon Fresh.

"Tendremos una buena cartera de proyectos para el año que viene", ha señalado Peters a Bloomberg, aunque advirtiendo que "lo que no haremos será abrir tiendas sin rumbo".