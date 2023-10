El largo 'veroño' provoca el sorpaso de la cerveza al café en las terrazas

Ya no llueve café en el campo, ahora llueve cerveza, nunca antes una frase había cobrado tanto sentido. La prolongación de las altas temperaturas ha derivado en un descenso de la demanda de café con leche y, por lo tanto, la industria ya no requiere tanta leche. "Hay una caída de la demanda de leche por parte de la industria, debido a que la gente prefiere tomarse una cerveza", alerta el responsable del sector lácteo de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (Coag), Gaspar Anabitarte. A lo que agrega que "parece que no, pero el café con leche es clave para el sector lácteo", recalca Anabitarte.

No son los únicos, pues el director general de la Federación Nacional de Industrias Lácteas (Fenil), Luis Calabazo, afirma que "en la Unión Europea ha aumentado notablemente la producción de leche en países como Alemania, Países Bajos, Polonia y Bélgica, mientras que se ha producido un descenso en los países del sur como Francia, España e Italia, entre otros".

Producción

Mientras que la demanda de leche se estanca, el sector de la cerveza se refuerza. En hostelería, el consumo de cerveza se ha elevado un 32% con respecto al año anterior, según apunta el Informe Socioeconómico del Sector de la Cerveza en España en 2022. Además, la variedad sin alcohol también está en pleno auge y supone ya el 13% de la cerveza que se consume en España.

En 2022, se vendieron cerca de casi tres millones de hectolitros, un 11% más que el año anterior. Así, España se sitúa como el segundo país elaborador de la Unión Europea, únicamente por detrás de Alemania.

No cabe duda de que la cerveza es la estrella de todas las terrazas y que poco a poco ha ido dejando relegado al café. Pero no sólo a nivel nacional, sino también en el exterior la cerveza es la gran protagonista. Si se pone el foco en las exportaciones de esta bebida, se aprecia una tendencia alcista. De hecho, se elevaron un 13,4% en comparación con 2021, hasta los 4,2 millones de hectolitros.

Exportaciones y empleo

La exportación de leche, por el contrario, están en descenso desde 2014 y cerró 2022 con un total de 59.207 toneladas, tal y como apunta la Dirección General de Aduanas. En palabras del secretario general de Agricultura y Alimentación, Fernando Miranda, "en España consumimos el 90% de la cerveza que producimos y en su elaboración se utiliza mayoritariamente materia prima española y, con ello, se genera economía en zonas rurales".

A pesar de que los costes de producción y el coste de la leche está ya disminuyendo, el consumo de leche también está en caída. En concreto, entre 2020 y 2022, según los datos de Statista, en España el consumo de este lácteo es de un 11,5% menos. Según el informe previamente mencionado, la cerveza genera 450.000 puestos de trabajo, mientras que el sector lácteo, a pesar de ser un pilar clave en la industria agroalimentaria, sólo crea 60.000 empleos. "La industria no ha hecho nada para que haya un relevo generacional. El campo es muy sacrificado y el sector lácteo ha estado mal pagado durante mucho tiempo", apuntan desde la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA).

El precio de la leche

Los precios de la leche en origen en Europa están registrando en los últimos meses una bajada y, aunque en España también se están apreciando ya descensos, no son tan significativos como en los países de nuestro entorno. Según los datos del Milk Market Observatory de la Comisión Europea, en agosto de 2023, el precio en origen de la leche de vaca en España fue de 0,51 euros por kilo, muy por encima de otros países como Alemania, donde se abonaron 0,41 euros por kilo; Francia, 0,45 euros; Países Bajos con 0,43 euros, Polonia con 0,41 o Irlanda con 0,39. Además, la media de la Unión Europea también es inferior. En concreto, 0,43 euros por kilo.

En España el precio de la leche se sitúa casi un 19% por encima de la media europea, lo que provoca que el sector pierda competitividad frente al resto de los proveedores lácteos de la Unión Europea y también a nivel nacional.

Desde finales de 2019, y según el informe del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el precio de la leche de vaca se ha incrementado un 81,2% en España, pasando de tener un valor de 0,32 euros el kilo hasta tener un valor de 0,58 euros a cierre de 2022.

Además el informe elaborado por la Comisión Europea agrega que es necesario recuperar la competitividad para garantizar el acceso de este producto a los consumidores.

En general, "el precio de la leche ha bajado porque las tensiones con los costes de producción, sobre todo piensos y energía, se han controlado. Aunque veremos cuánto dura esta situación", apunta el responsable del sector lácteo de Coag. Sin embargo, UPA es más contundente al respecto y exigen al Gobierno que "se cuide el mercado interno. Los precios razonables, porque la leche ha estado mal pagada durante muchos años. Esto hace que la profesión no sea atractiva".