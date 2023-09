El viaje de la sostenibilidad

El sector del comercio y la distribución, que supone más de un 13% del PIB español, se encuentra en plena mutación ante las cambiantes demandas del consumidor aceleradas por la reciente pandemia, la transformación digital en todos sus procesos y la expansión del comercio electrónico. Sin embargo, todavía tiene una asignatura pendiente, la sostenibilidad. El foco y priorización del sector ha estado en la digitalización y ahora toca liderar un cambio en positivo.

De hecho, el Pacto Mundial de las Naciones Unidas España, en su publicación anual sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), presentó una interpretación de la agenda 2030 desde un punto de vista sectorial en la que el sector de comercio y distribución aparece a la cola en los indicadores claves en sostenibilidad, con menor conocimiento y compromiso. Un estudio, en el que, por el contrario, destaca el sector de utilidades y energía, como el que obtiene mejores resultados en sus acciones vinculadas a los ODS.

Cabe destacar que en el sector del retail la presión por la sostenibilidad no viene tanto por la parte institucional o empresarial sino por el propio consumidor, que premia o castiga con su compra al comercio y a las marcas. El comercio minorista está dirigiendo cada vez más su estrategia hacia un crecimiento responsable y esto supondrá un cambio de paradigma bajo la premisa de cero residuos o mínimas emisiones de dióxido de carbono. Esto está obligando a transformar toda la cadena de valor desde la producción, pasando por la distribución, hasta la comunicación, la relación con los empleados, o la segunda vida del producto. En definitiva, se trata de hacer una apuesta decidida por una transformación sistémica del modelo, desde le origen, cómo se fabrica hasta el fin, cómo se que recicla. Es una responsabilidad, pero también una oportunidad.

Además, las empresas del sector retail se enfrentan cada vez a mayores exigencias en temas de sostenibilidad, un terremoto que llega silencioso y algo incierto, como todo lo nuevo. Las demandas vienen por parte de los consumidores (especialmente de las nuevas generaciones), pero también por los accionistas y principalmente por la creciente presión regulatoria en esta materia no financiera. Esta regulación busca crear estándares internacionales que nos permitan comparar y medir "lo mismo".

Como parte del Pacto Verde Europeo, y bajo el amparo de la Directiva sobre Información Corporativa en Materia de Sostenibilidad (CSRD), surgen obligaciones para las empresas de reportar información sobre sostenibilidad dentro del marco de los Estándares Europeos de Información en Materia de Sostenibilidad (ESRS). La aplicación irá produciéndose de manera progresiva a partir del 1 de enero de 2024 (en función de la tipología de las empresas), y las últimas empresas afectadas podrían retrasarlo hasta 2028. Un marco de información amplio y que evolucionará con el tiempo buscando que la presentación de la información ESG sea útil para tomar decisiones y generar confianza.

La sostenibilidad es un tema crucial en la actualidad y una carrera de largo recorrido en la que los plazos ya están fijados. Esto supone que las empresas tienen que prepararse, pero no sólo para cubrir el expediente, sino para una transformacion significativa acorde a sus operaciones. Pero ¿por dónde empezar? ¿Cómo gestionar el desafío?

El término ESG se ha convertido en un enfoque integral para evaluar el impacto de las empresas en las personas y en el planeta; los criterios ESG ayudan a identificar los riesgos y oportunidades que acabarán impactando en la viabilidad de la compañía. A la mayoría de los directivos no les faltan ideas y opciones, sin embargo, lo importante es saber qué priorizar. Con este enfoque deberíamos empezar por la matriz de doble materialidad, y sus dos dimensiones: una dimensión interna que se refiere a como las acciones de la organización y sus operaciones impactan hacia afuera, y una dimensión externa que tiene en cuenta como las demandas del ecosistema externo (inversores, financiadores, proveedores, reguladores...) pueden impactar hacia dentro, en la cuenta de resultados.

Este análisis de materialidad además deber considerar los principales grupos de interés. Uno de los problemas más difíciles de abordar en el ecosistema de cada organización, es que estos actores tienen prioridades y necesidades diferentes y, en muchos casos, opuestas. Cada uno considera sus propias necesidades como urgentes y prioritarias frente a las de los demás. Los problemas complejos no tienen soluciones sencillas, mi recomendación es empezar entendiendo lo que es importante para los "stakeholders".

Y como lo que no se mide no existe, el siguiente paso es definir un cuadro de mando y métricas claras en materia de sostenibilidad, para transformar los objetivos en acciones tangibles, que nos permita gestionar y avanzar. En retail destaca el esfuerzo por reducir las emisiones y residuos en una búsqueda de la economía circular real. Con datos concretos podemos tomar decisiones informadas, ajustar estrategias y asignar recursos, para por ejemplo, incrementar el uso de energías renovables. Las métricas, como las de diversidad e inclusión, no pueden ser un lastre burocrático sino una forma de identificar oportunidades como la captación de talento y la innovación.

Teniendo en cuenta que la sostenibilidad no es un destino sino un viaje y el compromiso debe mantenerse, y comunicarse, en el tiempo para construir la confianza de las partes interesadas. En ese camino de las empresas hacia la sostenibilidad falta reforzar que la comunicación es clave y debe contar una historia coherente. Ejemplos como las plataformas de segunda mano respondiendo a estrategias de circularidad, principalmente en moda, une a consumidores y marcas para donar, alquilar o vender dotando de credibilidad a las marcas. La narrativa sostenible debe ser capaz de reflejar con honestidad y transparencia los esfuerzos de las compañías. En definitiva, se trata de gestionar mirando hacia el futuro.