Aldi retira de la venta un producto cárnico y otro vegano por "no cumplir con los estándares de calidad"

La cadena de supermercados Aldi ha anunciado la retirada de la venta de dos productos habituales en sus estantes. En concreto, se trata de un producto cárnico y de un producto vegano.

The wonder nuggets

Por un lado, y por orden de caducidad, el supermercado ha retirado de la venta "de manera precautoria" el producto The wonder nuggets, de la marca My Veggie Day. Son unos nuggets vegetales a base de soja y rebozados con harina de trigo. Según ha informado la cadena, el motivo de la retirada se debe a que "este producto ya que no cumple con los estándares de calidad definidos".

Pese a no dar más explicaciones, el lote afectado es el 23202, cuya fecha de caducidad venció el pasado 26 de agosto. "Pedimos que se devuelva el artículo en cualquiera de nuestras tiendas y se reembolsará el importe".

Entrecot vaca rubia gallega

Por otro lado, también ha retirado de la venta el Entrecot vaca rubia gallega, de la marca El Mercado. En este caso, la retirada no ha sido por mera precaución, sino que el producto "no cumple con los estándares de calidad definidos".

En este caso, el lote del producto es el 2322011 y su fecha de caducidad cumple este mismo martes, 29 de agosto. Y al igual que con el anterior producto, desde Aldi piden a los clientes que devuelvan el producto. "Pedimos que se devuelva el artículo en cualquiera de nuestras tiendas y se reembolsará el importe".

En ambos casos, Aldi pone a disposición de los clientes que tengan dudas un teléfono de atención (900 902 466) así como una dirección de correo electrónico (contigo@aldi.es). "Lamentamos las molestias", expresa la cadena en su comunicado.