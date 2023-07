Más de 600 candidatos participan en el 'talent show' de los dueños de 100 Montaditos

La mayor multinacional española de restauración organizada celebró la semana pasada un innovador proceso de selección bajo el formato de un 'talent show', con éxito rotundo de participación en el que más de 600 candidatos se apuntaron a la convocatoria.

Hace unas semanas, Restalia anunciaba la convocatoria de su primer 'talent show' para captar el talento que le permita afrontar sus ambiciosos planes de crecimiento, tanto a nivel nacional como internacional. Fruto de su carácter innovador, no querían caer en tradicionales procesos de reclutamiento con la intención de que, desde un primer momento, los potenciales candidatos se empaparan de la cultura de la compañía, una cultura dinámica y fresca en la que siempre buscan sorprender.

Bajo el lema 'Sin actitud no hay aptitud' dejaban claro que buscaban gente con garra y pasión, con ganas de aprender y de crecer en una compañía muy dinámica en plena expansión. Por supuesto que valoraban las aptitudes que pudiera tener el candidato, pero destacaban, por encima de todo, la actitud. Con ello, la formación o el aprendizaje específico para el puesto concreto en cuestión, lo complementará la propia compañía.

Tras recibir más de 600 solicitudes, Restalia realizó un primer filtro para la primera entrevista presencial en la que los seleccionados se vieron con el jurado, formado por directivos de la compañía.

Durante la mañana, los candidatos pudieron compartir tiempo con los diferentes embajadores de Restalia, profesionales de diversos departamentos, quienes les resolvían todas sus dudas y les explicaban curiosidades de la compañía. Por supuesto, también pudieron degustar diferentes productos de las marcas de Restalia, como las panteritas de Panther o, cómo no, los montaditos de 100 Montaditos, además de recibir obsequios por haber participado.

Mientras tanto, se iba llamando uno a uno a los potenciales candidatos para que pudieran explicar ante el panel de expertos por qué querrían trabajar en Restalia y qué les podían aportar, entre otras muchas cuestiones.

"Enhorabuena por la energía que desprendéis"; "nunca había participado en un proceso de selección así. Los nervios han ido a menos a medida que iba a hablando con vuestros compañeros"; "ha sido muy divertido, me voy con un subidón"; "ojalá que me llaméis, yo quiero trabajar aquí, sí o sí", "me tocó entrar a ver al jurado a las 10:30 y aquí sigo a las 13:00 horas, charlando con el resto del equipo, me lo estoy pasando en grande", fueron algunas de las respuestas que daban los participantes, quienes se mostraron sorprendidos y encantados con un proceso de selección tan particular.

Tras esta segunda etapa, llegará una tercera en la que los seleccionados tendrán una entrevista en profundidad para proceder a la selección final.