Cuando una tienda se harta del 'just looking': la charcutería que cobra 5 euros a los turistas que solo entran a mirar

Por estos días de verano las principales ciudades de España se llenan de turistas. Por esta razón, son miles las personas que deambulan de un lugar a otro, entre las diferentes tiendas de comida, moda o charcuterías y que, en muchos casos, solo entran a mirar o lo que inglés se denomina 'just looking'. Una acción que a los propietarios no les agrada del todo y que por ello han impuesto ciertas medidas.

Así es, la charcutería de degustación Queviures Múrria, es una tienda centenaria de Barcelona en la que sus dueños se hartaron del "solo estoy mirando" o de "solo vengo a tomar una fotografía". Por este motivo, en este periodo estival se las han ingeniado para evitar la masiva entrada de turistas que ingresan a este sitio y no consumen nada.

De esta forma, la solución al problema es colgar un cartel en inglés en la puerta que avisa de que acceder sin comprar tiene un precio de cinco euros por persona.

"Visit just looking (inside), 5 euros x person, thank you", señala literalmente el cartel, y según ha informado el medio catalán Betevé, la medida que ha tomado esta tienda fundada en 1898 y situado en el número 85 de la calle de Roger de Llúria del Eixample, está dando resultados.

El fin no es económico

Así lo ha afirmado Toni Merino, el director del local, que ha contado que desde que colgaron el cartel, la mayoría de los turistas se limitan a mirar el interior de la tienda desde fuera, a través de su escaparate sin entrar y arriesgarse a que les cobren esa cantidad.

Según cuenta el director del local, la idea surgió de una broma de los trabajadores, hartos del "just looking" ("solo estamos mirando"), y no tiene un fin de recaudación de dinero, pero "funciona". "No hemos cobrado los cinco euros a nadie, porque este no es el objetivo", ha sentenciado.