¿Un vino en lata? Así es Azzulo de Bodegas Aragonesas

Llega el verano, se viaja más y no siempre es fácil llevar una botella de vino. Sin embargo, ya esto ya no es motivo para dejar de disfrutar de esta bebida. Bodegas Aragonesas ha diseñado un nuevo packaging para su vino blanco Azzulo con el fin de que sea fácil de transportar, el envase no se rompa fácilmente como el vidrio y se pueda degustar en cualquier lugar.

Y el resultado de la I+D+i llevada a cabo por Bodegas Aragonesas es un formato en lata que ya se está utilizando para este vino, que es una de sus referencias más demandadas y conocidas.

El nuevo packaging, contiene 250 mililitros, cantidad equivalente a dos copas de vino, empezó a idearse antes de la pandemia al observar que en el mercado internacional era un formato muy demandado porque, además, también cada vez hay más personas que viven solas.

El objetivo de Bodegas Aragonesas es introducir este formato lata en el mercado nacional, aunque la empresa bodeguera exporta a 60 países de los cinco continentes, en el que la marca Azzulo es muy conocida.

Este formato facilitará así disfrutar de este vino blanco elaborado con viura y chardonnay, que se caracteriza por ser fresco y joven. Dos particularidades por las que tiene mucha aceptación entre los más jóvenes.

Y, aunque Azzulo es la primera referencia de la bodega que se lanza con este formato, Aragonesas no descarta emplearlo en otros de sus vinos. En este caso, se contempla la opción de Rozzulo, un rosado elaborado con garnacha y merlot. Se prevé que el lanzamiento con el packaging en lata sea en 2024.