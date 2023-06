Casanis, restaurantes de moda en Marbella con 400 empleados y casi 30 millones de negocio

Marbella es uno de los principales destinos turísticos del lujo. La ciudad cuenta con una amplia y variada oferta de restauración, un escenario en el que Casanis Group ha logrado establecerse como un referente.

El grupo, fundado en 2018, cuenta actualmente con cuatro restaurantes de lujo en la ciudad, cada uno de ellos con su propia identidad y una marcada personalidad. Casanis Bistrot, La Plage Casanis, MAMZEL y el recién estrenado Nota BluNew Brasserie se han convertido en los restaurantes más codiciados de la ciudad.

Casanis Group, que también cuenta con un restaurante de temporada en Sierra Nevada y un Pop up en Al-Ula (Arabia Saudí), da empleo a 400 personas y espera facturar este año más de 29 millones de euros, frente a los 20 que alcanzó en 2022.

Del ocio al negocio

El exfutbolista parisino Zazou Belounis es quien está detrás de este grupo que gestiona los restaurantes más chic de Marbella. "Hace 20 años vine de vacaciones por primera vez y me quedé muy impresionado con la ciudad, dije algún día tengo que vivir aquí, Marbella era mi sueño", comenta a elEconomista Andalucía el fundador y CEO de Casanis Group.

Oficialmente, la historia comenzó en 2018, cuando Belounis finalmente se decidió a cumplir sus metas invirtiendo en Casanis Bistrot, un emblemático restaurante en pleno corazón histórico de Marbella que fundó hace ahora 20 años el chef belga Guy Sirre, con quien decidió asociarse.

El pintoresco restaurante, de cocina francesa, con tintes belgas y esencia del sur, se convirtió así en el buque insignia de este grupo que comenzó con apenas 40 empleados, cifra que en estos cinco años ha logrado multiplicar por 10.

Marbella on fire

"Hay muchos grupos que trabajan bien en Marbella, pero nosotros somos reconocidos por la alta calidad de la cocina y la excelencia del servicio, intentamos transmitir nuestra pasión por lo que hacemos. Marbella está on fire y nosotros siempre intentamos completar y mejorar la oferta de la ciudad", señala el fundador.

La tercera figura clave en el Casanis Group es Fabian Cangas, chef ejecutivo y copropietario de la compañía, un prestigioso cocinero argentino afincado en Marbella que también fue testigo de la primera apertura, y de cómo se convirtió en un prestigioso restaurante una antigua casa que iban a demoler.

El primer beach club

La siguiente apertura fue La Plage Casanis, un restaurante Beach Club ubicado en la playa de Real de Zaragoza, una de las mejores valoradas de la Costa del Sol, por sus dunas de arena dorada y aguas color turquesa. El escenario perfecto para este refugio de lujo que cuenta con varios ambientes para disfrutar del mar, la música y la buena comida.

La Plage Casanis se ubica en una de las mejores playas de Marbella.

Cocina mediterránea con toques franceses, parrilla argentina y deliciosas paellas que cautivan a los paladares más exquisitos, antes de dejarse llevar por la música de los mejores Djs y los cócteles de autor a orillas del mediterráneo.

Broadway en Marbella

Tras el éxito de La Plage, el grupo decidió dar un paso más y acercar a Marbella el modelo de dinner show que arrasa en las grandes ciudades internacionales. Así, en verano de 2020, nació MAMZEL, una especie de restaurante discoteca donde los clientes disfrutan mientras cenan de un espectáculo de música y baile en directo al más puro estilo Broadway.

Una oferta única en Marbella que ha comenzado la temporada con las reservas casi al completo. El consumo mínimo en este dinner show ronda entre los 150 y 250 euros por persona dependiendo de la zona y asciende hasta los 5.000 euros para la mesa más próxima al escenario con capacidad para 18 personas.

"Mis socios y yo viajamos mucho para coger ideas y hemos conseguido traer la oferta de ciudades como Londres, París o Nueva York, eso es lo que ahora necesita Marbella para ser más cosmopolita", añade Belounis.

MAMZEL es el único dinner show de la ciudad.

'Back to The Future' es el espectáculo que esta temporada está fascinando a los clientes de MAMZEL, un show futurista lleno de sorpresas que hace viajar al público del pasado al presente a través de la música. Artistas que aparecen en los lugares más insospechados, baile, acrobacia y mucha música, mientras los camareros acercan a las mesas botellas de todo tipo acompañadas por un ritual de luces y bengalas. Los precios, 2.600 euros para una de vodka Grey Goose de seis litros, 4.500 euros para un The Macallan Nº6 o 7.500 euros para un M Decanter, entre la amplia oferta de la carta.

La última gran apuesta del grupo ha sido Nota Blu New Brasserie, un restaurante de cocina francesa que apuesta por el diseño y el arte, que abrió sus puertas a finales del año pasado y que ha inaugurado su primera temporada alta despertando gran expectación en la ciudad.

Fabián cangas está al mando de los fogones aportando expresividad y vanguardia a los platos más tradicionales. Las esculturas del artista Joseph Kliblansky dan vida a la terraza mediterránea donde Paco Rodríguez pinta en directo cada noche una nueva obra de arte.

Diseño y arte, grandes apuestas de Casanis Group.

Piano Bar, Dj set y una bodega donde los clientes pueden disfrutar de maridajes y catas íntimas, encontrar los mejores vinos del mundo o guardar sus propias botellas en nichos privados, son algunos de los exclusivos servicios que ofrece Nota Blu New Brasserie.

Con una oferta consolidada en la Costa del Sol, el empresario ha puesto ya los ojos en Madrid hacia donde le gustaría trasladar la esencia de sus restaurantes, avanzando además que está estudiando nuevas aperturas en Marbella.

"Mi sueño es crecer, pero hacerlo bien con los pies en el suelo. Me gustaría que la gente que viaja por el mundo sepa que cuando viene a Marbella tiene que visitar nuestros restaurantes, como ocurre en ciudades como Miami, quiero estar en el mapa internacional como una visita obligada", concluye el fundador de Casanis Group.