Unilever crecerá en la Costa del Sol con tres nuevas heladerías en un mes

Coincidiendo con el inicio de la temporada estival, Unilever acelera el plan de expansión de sus marcas de heladerías con tres aperturas previstas de Gelateria Carte D'Or y Ben & Jerry's en junio.

Con la primera acaba de abrir mercado en la localidad malagueña de Torremolinos con el estreno del primer establecimiento de la marca en formato take away, ubicado en la calle San Miguel número 67. Por su parte, la enseña estadounidense Ben & Jerry's estrenará dos locales este mismo mes, uno en Estepona, en la Calle Caridad 77, y el otro en Puerto Banús, en CC Marina Banús. Las tres localizaciones se encuentran en puntos turísticos de referencia nacional e internacional y muestran la fuerte apuesta del grupo alimentario por la Costa del Sol.

"En 2022 la Costa del Sol batió su récord histórico en el mercado nacional con 6,2 millones de turistas y un impacto económico que alcanzó los 6.779 millones de euros según los datos de la Diputación de Málaga. Las cifras, sumadas a la buena temperatura y a los 300 días de sol al año son un gran trampolín para asentar nuestros nuevos establecimientos de Gelateria Carte D'Or y Ben & Jerry's, por los que esperamos que pasen más de 100mil clientes en el primer año de implantación", afirma Javier Gutiérrez, director de Marketing de Unilever.

En este sentido, Andalucía es la comunidad autónoma española en la que ambas firmas cuentan con un mayor número de heladerías, seis de Ben & Jerry's y 13 Gelaterias Carte D'Or, que principalmente se concentran en la Costa del Sol. Debido al éxito de afluencia en el territorio, la compañía espera aumentar su presencia un 25% en los próximos años.

Ambas firmas del grupo Unilever están llevando a cabo ambiciosos planes de expansión. Por su parte, Gelateria Carte D'Or, que desde 2020 ha abierto 30 puntos de venta en España, ha inaugurado también este mes de mayo dos heladerías en Barcelona y una en Murcia (Yecla). Su previsión es llegar a los 20 nuevos establecimientos en 2023 en España, superando los 100.

Por su parte, Ben & Jerry's contempla duplicar sus establecimientos franquiciados en el mercado español llegando también a abrir 20 nuevas heladerías en los próximos 24 meses en las principales capitales de provincia, islas y otras zonas turísticas de España. En 2020 la compañía introdujo en España un nuevo modelo de negocio de heladerías premium que ya funcionaba con éxito con más de 500 puntos de venta por todo el mundo principalmente en países como Estados Unidos, Inglaterra u Holanda. Desde entonces se han inaugurado más de 11 en ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia.