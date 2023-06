De Bourgues (Edenred): "La empresa no puede eliminar unilateralmente el derecho a cheque restaurante"

El máximo responsable de la empresa creadora del Ticket Restaurant analiza el crecimiento del sector de los beneficios para empleados en un momento en el que el salario ha dejado de ser el único elemento de atracción de talento.

Su empresa logró un beneficio neto de 386 millones de euros en 2022, más de un 23,3% por encima de 2021 ¿Cómo lo han conseguido?

Una de las principales razones es la inversión tecnológica y apuesta por la digitalización, que nos permite ofrecer soluciones cada vez más eficaces y fáciles de usar. Además, hemos apostado por ampliar nuestro público, con una fuerte entrada en las pymes, cuyo mercado siguen por detrás en nuestras tres líneas de negocio (Ticket Restaurant, Ticket Guardería y Ticket Transporte). Asimismo, ha aumentado notablemente el uso de nuestras soluciones de mejora de poder adquisitivo. Por otro lado, contamos con una atractiva oferta Beyond Fuel, reforzada por el éxito de las soluciones de mantenimiento y peaje totalmente digitales.

¿Podríamos considerar el 2022 como el año de la recuperación definitiva para su negocio?

Los datos están ahí. Hemos obtenido unos ingresos totales a nivel internacional superiores a 2.000 millones, con un aumento del 24,8% en cifras oficiales y un incremento comparable del 21,2% frente a 2021. Además, los ingresos operativos aumentaron un 19,2% en términos comparables, incluido un crecimiento del 22,3% en el cuarto trimestre. Otros ingresos se duplicaron hasta 87 millones, impulsados por el fuerte crecimiento del volumen de negocio y la subida de los tipos.

¿También en el caso de España?

En España, la recuperación de la hostelería en 2022 es un hecho. El año pasado la industria española de foodservice cerró con un crecimiento del 26% con respecto a 2021, alcanzando una facturación superior a los 36.500 millones. Estas cifras son tan solo un 3% inferiores a las de 2019, según NPD. Asimismo, las previsiones de Hostelería de España apuntan a un crecimiento de entre el 5% y el 7% durante 2023.

¿En qué manera afectó el teletrabajo y la recuperación hostelera a sus diferentes áreas de negocio?

La recuperación hostelera ha sido fundamental para nuestros productos y hemos contribuido activamente a ello con la instauración del Día de Comer Fuera de Casa, cuya tercera edición acabamos de celebrar el 5 de mayo, coincidiendo con el primer domingo del mes. Asimismo, durante la pandemia lanzamos el plan internacional de ayuda More than ever y fomentamos la alimentación saludable y sostenible a través del Programa FOOD. Aunque pueda parecer lo contrario, el teletrabajo no ha afectado de manera negativa a la hostelería. Según dos sentencias de la Audiencia Nacional, las empresas no pueden eliminar unilateralmente el derecho adquirido de usar cheques restaurante. Para que esto ocurra, según el artículo 41 del Estatuto del Trabajador, las empresas deben recurrir a la modificación sustancial de las condiciones de trabajo. Así, muchos empleados que teletrabajan también usan su Ticket Restaurant.

El teletrabajo no solo es una herramienta de conciliación, sino que funciona como una palanca de atracción de talento.

¿Qué cambios han implementado en sus servicios por la pandemia?

Hemos apostado por planes adaptados y personalizables para los trabajadores, ya que no todas las personas tienen las mismas necesidades, por lo que consideramos oportuno presentar una oferta de beneficios a la carta. Asimismo, la digitalización se ha acelerado. Un ejemplo ha sido la eliminación del papel del cheque restaurante en favor de la tarjeta o el móvil.

¿Se valoran ahora más las retribuciones relacionadas con el tiempo libre y la salud?

El sector del ocio ha irrumpido con fuerza en el ámbito de los beneficios sociales. Según nuestro informe Tendencias de retribución flexible 2022, al 57% de los empleados españoles le gustaría recibir ofertas de este tipo de su empresa. El ocio ocupa el cuarto lugar entre sus prioridades por detrás del Ticket Restaurant, la movilidad y los seguros. En lo que respecta a la salud, hemos detectado un aumento de la demanda de productos de retribución flexible de este tipo. En este sentido, nuestro seguro sanitario permite un ahorro de hasta 500 euros por beneficiario al año.

¿En qué manera se ha reducido o ampliado el teletrabajo tras la pandemia?

En líneas generales hemos visto cómo se ha reducido considerablemente. En España, según el informe Flash Datos de teletrabajo 2022, del Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad (ONTSI), el año pasado la tasa se situó en el 12,5%, frente al 13,6% de 2021. En el segundo semestre de 2020 estas cifras eran del 19,1%. A nivel nacional, el fenómeno está concentrado en Comunidad de Madrid, Cataluña y Comunidad Valenciana, donde el 19,1% de la población, el 14,1% y el 11,9%, respectivamente, trabaja a distancia de forma ocasional o habitual. Pese a que la tasa ha descendido unas décimas frente a la situación más crítica de la pandemia, podemos afirmar que el Covid-19 ha impulsado un cambio en el modelo laboral español, donde se han consolidado los formatos híbridos de trabajo. El teletrabajo no solo es una herramienta de conciliación, sino que funciona como una palanca de atracción de talento.

¿Ha aumentado la valoración de empresarios y trabajadores de las retribuciones flexibles como factor de atracción de talento?

Sí. En los últimos años hemos evolucionado hacia un modelo en el que el empleado va a estar siempre en el centro. El paquete de retribución flexible que ofrezca una organización en materia de alimentos, transportes o guardería va a ser una herramienta de atracción y retención de talento. Las empresas son conscientes de estos atributos y, por ello, están apostando por el denominado salario emocional.

¿Ha recortado el periodo inflacionista que atravesamos la inversión en servicios como los que ofrecen?

No necesariamente. De hecho, servicios como la retribución flexible o los beneficios sociales juegan un papel determinante frente a la inflación. En el caso de la retribución flexible, no solo aumenta el poder adquisitivo del empleado, permitiéndole incrementar su salario bruto destinando parte al consumo de productos o servicios del día a día con la consiguiente exención del IRPF, sino que además no aumenta los costes salariales para la empresa. Las organizaciones obtienen una mayor productividad, implicación y sentimiento de pertenencia por parte del empleado, así como una mejora del employer branding.

¿Hacia dónde se encaminarán sus esfuerzos de innovación en el terreno de la retribución?

A la detección de las nuevas necesidades, a una mayor personalización en las soluciones pensadas para cada empleado cuyas demandas están orientadas en mayor medida a recibir más ofertas relacionadas con el ocio, en forma de descuentos en plataformas de entretenimiento, así como en ropa, tecnología o espectáculos, ya sean deportivos, musicales o relacionados con artes escénicas.

¿Qué previsiones de resultados tienen para este ejercicio?

De cara a 2023 hemos puesto en marcha el plan Beyond 22-25 para penetrar aún más en mercados ya existentes y acelerar la implantación de las estrategias Beyond Food, Beyond Fuel y Beyond Payment, ampliando la plataforma Edenred. Asimismo, queremos invertir más en fortalecer nuestro liderazgo tecnológico y ofrecer soluciones cada vez más eficientes y accesibles. Nuestros objetivos para 2023 incluyen un crecimiento ebitda comparable, superior al 12%, y una tasa de conversión del flujo de caja libre en ebitda de más del 70%.