Celma (PP Aragón) exige a Lambán medidas para hacer frente a la sequía

El portavoz de Agricultura del PP en las Cortes de Aragón, Ramón Celma, ha criticado la "inacción" del actual presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ante la sequía por lo que ha exigido la puesta en marcha de medidas.

Celma ha incidido en la necesidad de pasar a la acción ante las afecciones que tiene la sequía en agricultores y ganaderos y para el conjunto de los aragoneses por lo que ha pedido a Lambán que "tome medidas y, si no se ve capaz, si no sabe afrontar el problema de la sequía, que pida ayuda, que pida ayuda al Partido Popular y al conjunto de los sectores afectados, porque lo único que no puede hacer ante un situación tan grave es no hacer nada".

El portavoz de Agricultura del PP ha explicado que en otras autonomías y ayuntamientos se están tomando decisiones para hacer frente a este grave problema. Sin embargo, "el gobierno de Lambán otra vez sin hacer nada ante una situación que pone en peligro al sector agrícola y ganadero, al turismo, al sector energético y al conjunto de la sociedad aragonesa", ha lamentado.

Celma ha recordado que entre las medidas que podrían adoptarse destacan las ayudas directas y créditos blandos para agricultores y ganaderos como ya planteó la semana pasada el presidente del PP Aragón, Jorge Azcón.

Para Celma, "es impensable y inadmisible" la falta de capacidad de respuesta del Ejecutivo de Lambán, además de aludir a decisiones como "renunciar a 30 pequeños embalses en el Plan de Cuenca, embalses eliminados y que en situación de sequía prolongada serían profundamente útiles; o reducir 150.000 hectáreas de modernización de regadío donde se hace un uso eficiente del agua".

Afecciones

Ramón Celma ha recordado a Lambán que la obligación de un gobernante es ayudar a los ciudadanos para añadir a colación que, lo peor que se pueda hacer ante un problema que ocasiona daños gravísimos es "no hacer nada".

"La sequía extrema preocupa y afecta al conjunto de los aragoneses y está afectando duramente a agricultores y ganaderos, pero también a nuestro sector turístico y al sector energético", asevera.

Celma también ha dado a conocer los últimos datos sobre afecciones. En este sentido, ha destacado "los daños en la producción de trigo duro, trigo blando y cebada en las zonas de secano son ya irreversibles y las pérdidas oscilan entre el 60 y el 100%".

En el caso del regadío ha señalado que la preocupación es máxima por las restricciones de agua que van a afectar a la producción de cereal de invierno, además de la reducción que se va a producir en la superficie sembrada de maíz, girasol y arroz.

También la ganadería extensiva se verá afectada por la falta de pastos, lo que llevará a tener que alimentar a las ovejas comprando piensos y forrajes.

Una situación que llevará a encarecer la producción y que se repercutirá en los precios por lo que Celma ha pedido a Lambán "afrontar el problema" porque los aragoneses no pueden seguir siendo perjudicados por la inacción y falta de capacidad de gestión que ha demostrado y demuestra este Ejecutivo.