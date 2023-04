Así es el helado de los astronautas: cuesta 30 euros y nunca se derrite

Hace unas semanas contábamos la innovación de la primera cerveza en polvo del mundo creada por monjes alemanes para reducir la huella ambiental. En el marco de los productos singulares llega 'Cosmik', un helado que fue pensado para los astronautas, que no requiere de frío, nunca se derrite y que se puede comprar en Amazon por 30 euros.

"Una delicia crujiente liofilizada sin necesidad de refrigeración", se puede leer en la página web del fabricante 'Cosmik Ice Cream', quien ofrece el primer helado liofilizado, orgánico y artesanal del mundo que se puede "disfrutar" en cual quier parte, incluso en el espacio.

El también llamado 'Helado Gastronauta' vino a marcar un hito en los productos congelados. Se trata de un particular alimento que carece de jarabe de maíz, lácteos, hormonas e ingredientes artificiales.

El responsable de esta innovación es Robert Collignon, un norteamericano que dejó de lado su trabajo como publicista para enfocar su fuerza en este revolucionario producto.

Según cuenta, "la idea surgió mientras viajábamos por el país en una vieja caravana Westfalia, descubrimos que el helado congelado estaba demasiado derretido para vivir en la carretera. Así nació la idea de un helado liofilizado de alta calidad".

"Cremoso, crujiente y sin refrigeración"

Collignon explica que la liofilización del helado elimina toda el agua en una cámara de vacío, para una vez procesado congelarlo y segmentarlo en porciones.

El resultado es una textura "ligera" y "crujiente" que no requiere refrigeración. "Así que nuestro helado espacial es perfecto para viajar contigo a cualquier parte del planeta", afirma. El creador de este producto asegura que es como un "helado clásico", no exento de densidad y cremosidad, pero con un plusvalor que lo diferencia: no se derrite.

Sueño espacial

'Cosmik', su nombre actual, tiene como origen el sueño de Collignon de que los astronautas puedan llevar el producto como postre al espacio, además de su marca.

Si bien su sueño aún no se ha cumplido, la idea tuvo un precedente, y es que en el Apollo 7 se intentó que los astronautas tomen un helado, pero en esa oportunidad la receta no les gustó demasiado. Hoy se puede conseguir un six-pack de este producto en Amazon por 30 euros.