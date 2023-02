Las organizaciones agrarias piden que se modifiquen las condiciones del seguro agrario

ARAGA, ASAJA, UAGA-COAG, UPA y las Cooperativas Agroalimentarias de Aragón han instado al Departamento de Agricultura del Gobierno autonómico a intervenir como mediador, entre las distintas organizaciones agrarias y Agroseguro, para que se modifiquen las condiciones de contratación de ciertas líneas de seguros agrarios para este año 2023, principalmente las de frutales.

El secretario general de ASAJA Aragón, Ángel Samper, ha defendido en rueda de prensa a que Agroseguro, la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA), el Ministerio de Agricultura y los agricultores estén "todos en el mismo equipo" para que ante cualquier tipo de afección sea el sistema de seguros el que responda. Por ello, ha abogado por la existencia de un seguro universal.

"El Ministerio y ENESA tienen que estar con los agricultores", ha asegurado Samper, al tiempo que ha trasladado que en estos momentos, se sienten "indefensos" porque "el sistema se cae". En este contexto, el "despropósito" versa en que los fruticultores se están planteando no asegurar sus explotaciones porque "no les cuadran las cuentas", lo que es "un problema para todos", ya que repercute en la propia cesta de la compra y en el consumo.

En este sentido, el secretario general de UPA-Aragón, José Manuel Roche, ha recalcado que el seguro agrario es "una herramienta fundamental" para los agricultores.

Ha trasladado el "descontento" general de las organizaciones agrarias por las condiciones de contratación que Agroseguro ha planteado para este 2023, ya que se está "quedando estancado" y "no se está adaptando a la realidad del siglo XXI". Asimismo, ha destacado que las inclemencias meteorológicas adversas son cada vez mayores.

Roche ha criticado que las líneas de seguro no evolucionen, y que los esfuerzos de las distintas administraciones por aumentar la cuantía económica destinada a los seguros, realmente no repercutan directamente en las explotaciones.

28 de febrero

Dado que el plazo de contratación para las pólizas de helada en explotaciones frutales finaliza este 28 de febrero, Roche ha instado al Gobierno de Aragón a que interceda ante el Ministerio de Agricultura para que se sienten con Agroseguro y se modifiquen las condiciones de contratación actuales, porque "a día de hoy, para que un agricultor pueda cobrar una cantidad que al menos pudiera paliar el descenso de renta que tiene por esa inclemencia, tendría que tener un siniestro del cien por cien".

Teniendo en cuenta dichas condiciones de contratación es "totalmente inviable el poder hacer un seguro y podemos poner en riesgo esta herramienta tan importante para los agricultores como es el seguro agrario", ha reiterado.

En esta misma línea, el secretario provincial de UAGA-Huesca, Óscar Moret, ha expuesto que si no se negocian las condiciones, se pueden "poner en jaque" a muchas de las explotaciones agrícolas de Aragón, ya que el seguro actual en caso de un cien por cien de siniestro, cuenta con un 30 por ciento de franquicia.

Además, "este año nos limitan los kilos que podemos asegurar", por lo que cerca de un 20 ciento de las producciones no pueden ser aseguradas por los agricultores, ha criticado. "Al final, estamos asegurando el 50 por ciento de la producción real", ha apostillado.

"No tenemos otras línea que contratar, por lo que las cifras de contratación de Agroseguro van a ser buenas", ha manifestado Moret, al tiempo que sostenido que "esto no quiere decir que el sector este contento, pero los agricultores no tienen otra opción que contratar seguro para que sus explotaciones sean viables".

Autoseguramiento

Por su parte, el presidente de ARAGA, Jorge Valero, ha reconocido que cada vez más agricultores no pueden asumir el costo del seguro, sobre todo aquellos que son más caros, como los hortícolas o los de la fruta y que directamente eligen el autoaseguramiento.

Ha detallado que uno de los incrementos en los precios de los seguros guarda relación con inclusión en las pólizas de la retirada obligatoria de animales muertos de las explotaciones, lo que supuso que las subvenciones que contribuían a que los costes de contratación de seguros fuesen más baratos para el agricultor, se destinasen a este fin, lo que ha desembocado en la "muerte de la viabilidad" del seguro agrario.

En este contexto, Valero ha propuesto volver al sistema anterior y desvincular de las polizas, la retirada de animales muertos, y llevar a cabo este proceso de otras maneras, ya que "consume una gran parte importante de los presupuestos de ayudas públicas y esa parte se vuelva a destinar a financiar y a abaratar los seguros de frutas".

Nuevas cláusulas

El responsable del Subsector Fruta de Cooperativas Agroalimentarias, Javier Basols, ha destacado que "poco a poco el sistema se va deteriorando" con motivo de las nuevas cláusulas, que están haciendo que cada vez, los seguros de fruta sean "menos atractivos" al cubrir menos riesgos, o a un precio más elevado.

Las organizaciones agrarias y cooperativas han señalado que las condiciones de contratación y las coberturas en torno a los rendimientos publicadas por Agroseguro para 2023 son "inasumibles" para los agricultores.

Basols ha especificado que este año, la mayoría de las explotaciones van a estar aseguradas por debajo de su producción potencial, y en caso de siniestro grave, la "cobertura es floja".

Muchas explotaciones se están quedando sin las bonificaciones que tenían en los años anteriores, y estas bajadas "perjudican a la explotación porque el coste del seguro se va a ver incrementado en un porcentaje elevado", ha zanjado.