Five Guys cierra el año con más de 25 restaurantes y un millar de empleados en España

La cadena estadounidense de hamburguesas Five Guys cerrará este 2022 habiendo superado el hito de los 25 restaurantes operativos en nuestro país, gracias a la apertura de su último establecimiento en la ciudad de Murcia y la inminente inauguración de otro nuevo, el número 26, en la localidad madrileña de San Sebastián de los Reyes.

Tal y como recuerda Daniel Agromayor, director general de la marca en España y Portugal, "este año lo cerramos con seis nuevos restaurantes, frente a los cinco del año pasado y en 2023 año queremos mantendremos la velocidad de crucero, para seguir desarrollando el segmento de better burger". En este sentido, el directivo se marca como objetivo superar la cifra de los 30 locales operativos y la llegada a nuevos mercados donde aún no tienen presencia.

La localización de una de estas aperturas previstas con el cambio de año llegará en un espacio emblemático de Madrid, el número 2 de la Avenida de Felipe II, en un estratégico esquinazo con 340 metros cuadrados distribuidos en tres plantas y terraza con capacidad para 200 comensales, tal y como avanza Agromayor. "En los primeros meses del 2023 abriremos este Five Guys al lado de todos los conciertos de música y eventos deportivos del Wizink Center". Aunque no será el mayor local de la marca en metros cuadrados, sí esperan que se convierta en el nuevo buque insignia de la cadena en ventas por su ubicación estratégica.

Esta velocidad de crucero que menciona el máximo responsable de la marca ha llevado a la compañía a superar también este año la barrera de los mil trabajadores desde su desembarco en 2016 en la Gran Vía de Madrid. En Five Guys, destaca Agromayor, "cuidamos de nuestro equipo, porque somos una empresa familiar. Desde que se suman a 'la roja' les ofrecemos un contrato indefinido y un completo plan de formación, además de un ambiente de trabajo en equipo. Asimismo, todos los contratos pivotan sobre un sistema de retribución variable por el que sus condiciones se elevan por encima del promedio del sector. Nuestra apuesta por la economía es firme y España se ha convertido en un mercado referente para Five Guys".

Subida de precios

Esta apuesta, destaca el directivo, se mantendrá también a pesar del contexto inflacionista en el terreno de su oferta gastronómica basada en el uso de ingredientes frescos y de calidad en unos restaurantes que presumen de no tener congeladores. "Es un momento complicado para todos, tanto consumidores como empresas vemos una variación en los precios todos los días. Nuestros proveedores usan también cereales, combustible, electricidad, y están repercutiéndonos gran parte de estas subidas. A diferencia de otros operadores, no hemos reducido el tamaño de las porciones, bajado la calidad de los ingredientes, retirado productos de bajo margen o hecho cambios estéticos para enmascarar subidas. Al contrario, han vuelto nuestros cacahuetes gratuitos desde el verano, seguimos ofreciendo free refill en nuestras bebidas sin alcohol, y los mismos 15 toppings gratis en nuestras burgers. No hemos cambiado ni escatimado nada".

En este sentido, Agromayor recuerda que la última revisión nacional de precios de la cadena se hizo en el verano de 2019, con un alza del 2% ponderado. "Desde entonces hemos vivido una pandemia, la crisis de Ucrania, y ahora una inflación galopante que en España hace solo un par de meses era superior al 10%. Desde el verano del 2019 hasta hoy han pasado tres años, y nuestros precios a nivel nacional no habían variado. En nuestro mercado creo que somos el único player que puede decir esto".

Sin embargo, añade Agromayor, ante la previsible prolongación de la situación, "hemos realizado hace unos días un discreto ajuste de precio de bajo impacto, con un incremento promedio inferior a la mitad del IPC sufrido en los últimos 12 meses en España. Además, algunos de los productos ni siquiera han experimentado esta subida. Con este pequeño ajuste significativamente inferior al IPC, seguimos absorbiendo en la compañía más de la mitad de los incrementos que estamos sufriendo en nuestro aprovisionamiento".