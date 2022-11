La sostenibilidad y la innovación serán clave dentro del sector industrial para fomentar su supervivencia

La sostenibilidad y la innovación se han convertido en dos pilares fundamentales dentro de la industria, sobre todo la agroalimentaria, para asegurar su supervivencia y competitividad en el mercado global. Esta ha sido la línea general del debate "Sostenibilidad y economía circular en la industria" en el marco del II Foro del Retail y el Gran Consumo, celebrado por elEconomista.es, que ha contado con la participación de Luis González Díaz de Cerio, director de operaciones de Osborne; Mariví Sánchez Jiménez, directora de sostenibilidad de Grupo Calvo; Fernando Antolín, director de consultoría de Deloitte; María García Jiménez, directora de Innovación y Sostenibilidad de AMC Natural Drinks Group; José Armando Tellado, CEO de Capsa y Florencio García Núñez, CEO de Better Balance.

María García Jiménez, directora de Innovación y Sostenibilidad de AMC Natural Drink Group, indicó que "es imprescindible que todas las empresas inviertan en innovación, en trabajar para mejorar el bienestar, los productos, la salud, la nutrición, la sostenibilidad de los productos que ponemos en el mercado. Esta es la responsabilidad de la industria y de todo el retail europeo" y añadió que "la innovación lo que aporta es rentabilidad a toda la cadena y valor al consumidor, y la dirección de las empresas tiene que ir solo en ese sentido. Además, la sostenibilidad es una obligación para todos, porque el planeta tiene que servirnos muchos años. El planeta nos tiene que servir muchos años y todos tenemos que colaborar".

Luis González Díaz de Cerio, director de operaciones de Osborne, declaró que "nosotros entendemos la sostenibilidad como existir. Para qué queremos ser verdes, ecológicos, si al día siguiente estamos muertos, si dejamos de existir como compañía. Lo primero de la sostenibilidad es perdurar en el tiempo, hacer que las empresas sobrevivan. En un momento en el que la materia prima está altísima, los costes de las compañías agroalimentarias están por encima del 50% y no se está trasladando al mercado porque es imposible, la sostenibilidad se basa en como somos capaces de seguir adelante".

Mariví Sánchez Jiménez, directora de sostenibilidad de Grupo Calvo, subrayó que la sostenibilidad no está reñida con la rentabilidad, "se ha hablado mucho del coste regulatorio, de como desde la UE se estaba poniendo el foco en el tema de la sostenibilidad, en un momento en el que las empresas lo estamos pasando francamente mal. Realmente creo que nunca hay un buen momento para trasladar costes regulatorios, entonces tenemos que entender que esto es así y también creo que no solo tenemos que tener en cuenta el coste, sino en que lo que está en juego es el impacto de no hacer nada" y argumentó que "se puede poner una marcha u otra dependiendo de la coyuntura que se esté viviendo, pero no olvidemos que la situación que tenemos hoy es temporal y sin embargo todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad y lo que tratamos de solucionar con ella no es temporal".

Capacidad de inversión

Puede ver la jornada completa aquí:

<p><p>