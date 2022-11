La distribución europea deberá invertir hasta 600.000 millones hasta 2030 para ser competitiva

El director general de Grupo IFA y actual presidente de Eurocommerce, Juan Manuel Morales, ha recordado que el sector de la distribución, alimentaria y no alimentaria, deberá invertir hasta 600.000 millones de euros en los próximos ocho años para poder ser "competitiva, trascendente y responsable".

En su intervención durante la segunda edición del Foro del Retail y el Gran Consumo de elEconomista, el presidente de la mayor patronal de la distribución europea, ha reconocido que el sector ha aceptado hace tiempo la crisis como la nueva normalidad y ha recordado que "pensar en gravar a la distribución en estos momentos es no tener idea de cómo trabaja un sector que, ni de lejos, está mejorando beneficios y es seguro que tendrá peores resultados que en 2022 en España y Europa".

En este sentido, Morales ha mostrado su preocupación por la opinión pública negativa que se está generando en torno a la distribución, "más dañina que un hipotético impuesto cuando hace dos años nos aplaudían por la eficacia y buen funcionamiento de nuestra cadena de valor y distribución".

El presidente de Eurocommerce ha puesto en valor el papel como motor de empleo y crecimiento en Europa de una distribución que ha su esencialidad y no solo en crisis como la del Covid, el temporal Filomena o la huelga de transportes. Así, Morales ha recordado que una de cada cinco empresas en Europa pertenece al sector del retail, responsable del 15% del empleo, con 13 millones de trabajadores. Asimismo, ha apuntado que la distribución registra a diario en el continente 250 millones de transacciones diarias, acaparando casi un tercio del gasto que hacen los hogares en Europa.

De cara al futuro, Morales ha aportado una serie de datos recabados por Eurocommerce que establecen que la distribución deberá trabajar en tres ejes fundamentales para seguir avanzando. En primer lugar, estima que la sostenibilidad acaparará el 58% de la inversión en los próximos años, seguida de la digitalización, con una inversión estimada de entre 155 y 235 mil millones de euros, no solo para desarrollo de e-commerce sino también en automatización de procesos, análisis de datos o inteligencia artificial. El siguiente foco de inversión del sector, según Morales, irá dirigido a desarrollar habilidades y talento de 13 millones de personas en Europa en un contexto en el que se estima que el 40% de las tareas de la distribución estarán automatizadas.

Para finalizar, el responsable de la patronal europea ha realizado un llamamiento de apoyo a los reguladores, no solo económico, sino en el sentido de mejorar la manera en la que se están gastando los fondos europeos. "Apelamos a no tener más palos en las ruedas. No tiene sentido que en España y en Europa existan trabas burocráticas para, por ejemplo, instalar paneles solares", ha rematado.

