González (Aecoc): "Es necesario que haya contención salarial o la inflación irá a más"

Aecoc, la mayor organización española de fabricantes y distribuidores en el sector del gran consumo, celebra hoy su congreso anual en Santiago de Compostela con la amenaza de topar los precios lanzada por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ya diluida. Directivos y empresarios prefieren mirar hacia delante, pero reclaman también su papel fundamental, primero en el abastecimiento de alimentos durante el confinamiento por el Covid y después en la batalla abierta contra la inflación. "No somos culpables, somos víctimas", asegura el presidente de la asociación, Ignacio González.

¿Cómo está evolucionando el consumo, se aprecia ya ralentización?

Sí, hay una ralentización muy clara. El verano cumplió las expectativas. Había alegría por la vuelta del turismo y el consumo creció mucho. Hubo un efecto de botella de champán que ahora, sin embargo, se ha frenado por el aumento de la inflación y por la caída de los niveles de confianza del consumidor. A pesar de que estamos ante una campaña de Navidad extraña por la celebración del Mundial de Fútbol, existe un temor claro a cómo va evolucionar el consumo. Soy moderadamente pesimista.

Y la guerra complicará además hacer previsiones...

Bueno, está claro que hay factores exógenos como son el encarecimiento de la energía o de las materias primas, como los cereales, además de los problemas con el transporte y la cadena de suministro, pero creo que la gestión que se haga de todo esto es también muy importante. Nosotros vamos a reclamar medidas para incentivar y recuperar el consumo. Si no, será muy difícil.

¿Qué medidas?

Nosotros no somos políticos, somos empresarios, pero creemos que para revitalizar el consumo, sobre todo entre la clase media, sería muy importante una reducción temporal del IVA. No hablamos de llevarlo a cero, sino de bajarlo. Cuando hay dificultades, las empresas tenemos que adoptar medidas extraordinarias. Y eso es lo que reclamamos también al Gobierno. Hacienda está ingresando 33.000 millones de euros más vía impositiva a causa de la inflación y la cifra crece, además, cada día que pasa. Entendemos por ello que hay que reducir el IVA y deflactar el IRPF.

¿Mantienen el rechazo a topar los precios?

Topar los precios es una medida con muy poco recorrido. Es algo que no se puede hacer, es una medida contraria a la competencia. Los precios son un factor clave en la decisión de compra y la distribución española es muy competitiva. Las empresas están adaptando sus planes de eficiencia, reduciendo los costes y bajando los márgenes, y trasladar la subida de precios al consumidor es siempre la última de las medidas. De hecho, los costes están subiendo por encima de los precios y son precisamente las pymes las que más están sufriendo, porque son las que tienen más dificultades al tener márgenes más pequeños. En Aecoc hay 33.000 asociados y el 90% son pymes. Nosotros no somos los culpables de la inflación, somos otra víctima más. Detestamos la inflación y no podemos pasar de ser los mejores de la clase durante la pandemia a ser ahora los culpables por la subida de los precios.

En el último año se han adoptado más de 30 medidas regulatorias que suben los costes vía impuestos, cotizaciones u obligaciones de inversión, ¿qué opina?

Nosotros estamos de acuerdo en los fines medioambientales. No necesitamos que nadie venga a decirnos lo que hay que hacer porque el consumidor lo exige y lo sabemos. Pero otra cosa es la velocidad a la que apliquen estas medidas, y ahora es el peor momento posiblemente. El gasóleo se ha encarecido un 86%, la electricidad un 180% y el gas natural un 300%... Y hay medidas, como el nuevo impuesto al plástico, que van a costar cerca de 700 millones al año. O el decreto de envases, que costará 6.000 millones en la próxima década.

Los sindicatos están reclamando fuertes subidas salariales, ¿es posible en este momento?

Nunca nos hemos opuesto, por ejemplo, a subir el SMI (Salario Mínimo Interprofesional), pero, o hay moderación salarial, o habrá más inflación. Lo primero que hay que hacer es incrementar la productividad porque estamos por debajo del resto de Europa.

¿Y qué se puede hacer para aumentar la productividad?

Hay muchas vías para lograrlo. Lo primero es invertir en formación, en tecnología, en la mejora de los tejidos productivos...

¿Por qué cree que con el nivel de paro actual hay empresas con dificultades para contratar trabajadores y falta talento digital?

Es un problema de formación. Es muy importante que se fomente la formación profesional dual y que las empresas nos involucremos. Aecoc tiene varios programas en este sentido para fomentar la empleabilidad.

¿Prevé crecimiento de ventas el año que viene?

El problema es que no podemos engañarnos, porque el crecimiento de las ventas viene causado por la inflación. Lo que hay que medir es si estamos creciendo en volumen y cuota de mercado. Hay que descontar la inflación porque de otro modo tendremos una imagen distorsionada de la realidad. Es muy importante, sobre todo, no perder cuota, porque debido a la inflación se está produciendo un fuerte crecimiento de las marcas blancas.

¿Le preocupa que haya, además, un freno en la inversión como consecuencia del encarecimiento de la deuda?

Sí, es evidente. Pero no únicamenrte por la subida de los tipos de interés, también por la gran incertidumbre que existe actualmente sobre el futuro.