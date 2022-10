Estos supermercados rebajan hasta un 50% el precio de alimentos de caducidad "próxima"

Carrefour, Cash Fresh y La Despensa son, junto a Ahorramas, Supeco, Froiz, Mas y Family Cash, los supermercados que aplican hasta un 50% de descuento en alimentos con fecha de caducidad "próxima", unos productos que son "perfectamente seguros", según un estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

El estudio sobre alimentos rebajados por "pronta" caducidad, realizado en 1.000 supermercados de 35 provincias, mencionan descuentos de entre un 20% y un 50% según la cadena.

Hiper Usera, por su parte, aplica un 46%; Suma, un 45% y Lupa, un 40%, mientras que en Alcampo y Condis la rebaja media es del 38%. Finalmente, en Bon Preu, Caprabo, Economy Cash, Lidl, Aldi, el Grupo Dia, Charter, Consum y Coaliment el descuento es del 30%.

En concreto, la rebaja se aplica, sobre todo en productos frescos, como carnes, ensaladas, postres lácteos y alimentos preparados como pizzas, sándwiches, cremas de verduras o masas de hojaldre.

Las carnes y ensaladas son los que tienen una vida más corta, dado que el 40% caduca al día siguiente, mientras que en los platos preparados y los postres lácteos hay más margen, de entre dos y tres días en la "mayoría" de los casos.

En paralelo, OCU también encontró "algunos" productos ya caducados y, aunque apenas suponían el 1%, la asociación urgió a los supermercados a "estar más atentos a esta circunstancia".

En función del supermercado, pueden encontrarse en zonas "reservadas" o en el lineal, mezclados con productos de la misma familia, si bien suelen distinguirse "fácilmente" por los adhesivos en color que señalan el porcentaje de descuento. No obstante, lo que "no siempre se destaca" es la fecha de caducidad, con el "riesgo" que, según la OCU, ello supone para el consumidor que no se fije en el resto del etiquetado.