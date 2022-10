Afonso (Gato Preto): "Vamos a apostar por los muebles para facturar 50 millones en 2022"

Gato Preto es una empresa portuguesa especializada en mobiliario, textil y decoración para el hogar que cuenta con 39 tiendas en Portugal y 22 en España. Su consejera delegada, Carolina Afonso, explica que aspiran a facturar 50 millones de euros en en 2022 potenciando la venta de muebles, el canal online y el be to be u ofertas directas a las empresas.

¿Qué es y dónde está Gato Preto?

Gato Preto tiene 35 años y es una empresa portuguesa de origen, pero operamos en tres mercados: Portugal, España y Francia. En Portugal y España con tiendas físicas y en Francia solo online. En España tenemos 22 tiendas. Nuestras tiendas son siempre en centros comerciales, no tenemos tiendas a pide calle. En Madrid tenemos una tienda en la calle [calle de Velázquez 24, Madrid] pero nuestra estrategia es abrir en centros comerciales.

¿A quién pertenece Gato Preto?

Antes la empresa pertenecía a sus fundadores, que eran arquitectos. Era una empresa familiar. Después vendió a Aquinos, un gran grupo de fabricantes con un gran volumen de sofás y colchones. Es un grupo portugués que opera a escala global con fábricas propias en otros mercados, como Polonia, Bélgica, etc. Mayoritariamente es un grupo de fabricantes, pero ha empezado su estrategia de retail comprando Gato Preto.

¿Cuánto facturó Gato Preto en 2021 y cuáles son las previsiones para 2022?

Tenemos los datos económicos consolidados y no separamos España de Portugal. En 2021 facturamos 41 millones de euros y este año esperamos facturar 50 millones. Navidad supone el 40% de nuestra facturación.

¿Cuál es la principal apuesta de crecimiento de Gato Preto?

La apuesta son los muebles. Gato Preto en Portugal es la marca líder en decoración, pero ahora estamos alargando nuestra gama de productos para una nueva categoría. Desde hace dos años, cuando fuimos comprado por el grupo [Aquinos], estamos apostando con mucha fuerza por los muebles, más concretamente, lo que tiene más presencia son los sofás. En Portugal y España están teniendo muy buena acogida, por encima de nuestras expectactivas.

Queremos internacionalizar Gato Preto a través del 'online' porque tenemos perspectivas de crecimiento en Francia, Alemania y Bélgica.

¿Por qué están reforzando esta categoría en concreto?

El ticket medio ha aumentado porque los muebles son más caros. Y aumentaron también, y esto es una sorpresa para nosotros, las ventas de e-commerce. Esto es un gran desafío, porque los muebles es algo que tienes que tocar, sentarte y experimentar antes de comprar. Lo que nos dice nuestro top de ventas es que los 20 primeros artículos que vendemos son muebles. Es algo que queremos solidificar y aumentar nuestro porcentaje. La decoración es nuestro core business [negocio principal], pero para aumentar el negocio estamos aumentando otra categoría que son los muebles.

¿Qué otros canales o líneas de negocio quieren potenciar?

Otro de los pilares de nuestro negocio tiene que ver con la estrategia online. Tenemos objetivos muy ambiciosos, incluso de internacionalización de Gato Preto a través del online, porque tenemos perspectivas de crecimiento en Francia, Alemania y Bélgica, donde ya tenemos capacidad logística. En paralelo tenemos un proyecto de diversificar nuestro negocio por la vía de estar presentes en marketplaces especializados en esta área. En tercer lugar, queremos apostar por el be to be, que son ofertas para empresas.

¿En qué se va a concretar su apuesta por el 'be to be'?

Tenemos desde hoteles hasta restaurantes que quieren amueblar sus espacios. Disponemos de una oferta muy competitiva, porque hacemos proyectos ad hoc con diseñadores de interiores. Luego hacemos una propuesta, pero no es algo que esté normalizado en nuestra propuesta de valor. Es un área con un potencial muy grande para ofrecer el be to be, que es una novedad para nosotros, porque nosotros somos una marca 100% B2C [Business to Consumer].

¿Qué representa la venta 'online' en el total de la facturación?

Un 10% más o menos, pero estamos duplicando de año en año, debido también a la pandemia. Y aunque esta acabó, continuamos teniendo clientes fieles en el online. Es decir, que la experiencia de compra es constante. Nuestro objetivo es tener un gran crecimiento en el online para 2023.

¿Cuáles son sus previsiones de crecimiento en tiendas físicas?

En 2023 no tenemos previsto abrir tiendas físicas, porque nosotros abrimos en pandemia tres tiendas físicas muy grandes. Una en Vila do Conde, cerca Oporto, en Portugal, de 2.500 metros cuadrados, cuando nuestras tiendas de media tienen 400, porque eran tiendas decoración, y ahora que vendemos muebles tenemos la necesidad de tener espacios mayores. Abrimos otra en Mondego, cerca de Coimbra y otra en Barcelona. Apostamos por tiendas híbridas, pero también por otras más de retail, que puedan tener más metros cuadros para los muebles. No vamos a abrir ninguna en 2023 porque tenemos planes muy ambiciosos para el e-commerce o el online.

¿Cuál es el valor añadido de Gato Preto frente a otros competidores?

En el diseño de producto. Desde siempre tenemos un equipo interno que es nuestro ADN, porque la empresa la crearon dos arquitectos. El diseño es muy importante. Por ejemplo, los gatos que ves en las tiendas son diseños únicos, que están patentados. Todas las colecciones y el textil son diseñadas in house. Lo que hace a nuestra marca tan única es que no puedes encontrar nuestro producto en otra parte. Nuestros competidores ofrecen tejidos difíciles de diferenciar. En Gato Preto vas a encontrar una personalidad, objetos que cuentan historias. Siempre que lanzamos una colección hablamos de qué fue lo que nos inspiró, porqué utilizamos de este color y no otro. Es algo que queremos mantener y reforzar. Nuestro equipo de diseño va a crecer en los próximos años porque queremos tener muchas más colecciones propias.

En 2021 facturamos 41 millones de euros y este año esperamos facturar 50 millones. Navidad supone el 40% de nuestra facturación

¿Cuántas colecciones lanzan al año y qué es lo que les demandas el consumidor?

Mucha gente viene al Gato Preto porque tenemos muchos productos para regalar y que son diferentes. Lo que más valor dan los clientes es al diseño único de nuestros productos.

¿Cómo les está afectando la subida de las materias primas? ¿Han tenido que subir precios?

Tenemos un problema, como casi todos los players del mercado, con la logística, porque somos una empresa que importa muchísimo de otros mercados. Importamos mucho de Asia. Esto ha tenido un impacto muy fuerte en nuestros costes de operaciones. Los costes de los proveedores han subido muchísimo, a precios históricos. Tuvimos que repercutir todos los costes de las operaciones en una subida de precios, alineados con las tendencias del mercado. También ha sido una oportunidad para diversificar los proveedores que tenemos: estamos trabajando con más proveedores locales de Portugal y España, tanto por cuestión de costes como por sostenibilidad. A veces vamos a buscar lejos productos que tenemos aquí con buena calidad. Estamos buscando soluciones locales.

¿Cuáles son los avances de Gato Preto en nateria de sostenibilidad?

El año pasado invertirmos en las tiendas en todo lo relacionado con aire acondicionado, aislamiento en ventanas... cambiamos los materiales por otros más sostenibles. En producto hacemos colecciones basadas en materiales naturales con textiles de 100% lino o babú. Estamos sustituyendo todas las materias primas por la opción más sostenible que conseguimos encontrar. Tenemos ese compromiso. Tenemos servicios de mesa con gres ecológico. Los tapetes también están hechos con materiales naturales. Además, apoyamos la causa de la recuperación del lince Ibérico para evitar su extinción con el dinero ahorrado en plásticos.

¿Está el consumidor más interesado por la decoración tras la pandemia?

Como durante la pandemia la gente lo hacía todo en casa, por ejemplo, trabajar o cocinar, vendimos más cocinas, dormitorios y muebles de exterior y sofás. Hubo crecimientos muy altos en estas categorías. Aprovechamos la oportunidad porque estamos apostando por los muebles.

¿Por qué comparten recetas de cocina en su página web?

Porque queremos ser una marca lifestyle de inspiración, de tendencias, que se vea qué podemos hacer con las cosas que vendemos, porque tenemos colecciones de mesa y cocina. Hacemos recetas con influencers que hacen shows donde usan nuestros productos para cocinar. Los publicamos en nuestra página, alimentamos nuestras redes sociales.

¿Van a incorporar nuevos productos a su línea de negocio?

Estamos analizando la rentabilidad de cada una de las categorías. El modelo tradicional nos dice que los textiles portugueses son muy apreciados, especialmente en España. Vamos a reforzar nuestra oferta en textiles. Pero también hemos detectado otras oportunidades como son los kits de líneas infantiles, así como de animales, donde vemos mucho potencial con objetos como comederos para mascotas, pero con estilo. La idea es tener objetos de decoración pensados también para mascotas y niños. Son dos segmentos que creemos que tienen potencial para acompañar y desarrollar el en futuro próximo.